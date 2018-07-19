Самые тяжелые раны на теле теперь можно лечить светом

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Свет всё более активно используется в медицине.Врачи успешно используют световую терапию для лечения хронических ран вроде язв и пролежней. Эта методика может оказаться более ценной альтернативой, чем все современные лекарственные препараты.С некоторых пор свет всё более активно используется в медицине для лечения самых разных расстройств, включая заболевания кожи и болевые ощущения. И вот теперь группа врачей из Великобритании использует световую терапию для борьбы с хроническими ранами вроде язв и пролежней. Речь идёт о методике фототерапии, которая обычно включает в себя использование света только одной волны. К примеру, синий цвет применяется для борьбы с болью, так как он стимулирует производство организмом окиси азота, которая расширяет кровеносные сосуды, улучшает приток крови к различным зонам и тем самым вызывает появление молекул, облегчающих боль.В тоже время, ультрафиолетовый свет, который обычно вызывает ожоги кожи, а также применяется в соляриях, в небольших и контролируемых количествах производит антимикробное и противовоспалительное воздействия. Сегодня с помощью ультрафиолета медики пытаются лечить расстройства кожи вроде акне и экземы. И вот теперь группа врачей из Великобритании решила применять не одноволновой свет, а комбинацию из трёх его типов, включая красный, ультрафиолетовый и инфракрасный. Этот тройной удар предназначается для лечения труднозаживающих ран. Исследователи создали специальную установку с 32 лампочками, выделяющими все три типа освещения вместе. Считается, что эта установка ускоряет заживление ран за счёт разных механизмов.В ходе недавних клинических исследований врачи обнаружили, что данная терапия эффективна в лечении ожогов на кончиках пальцев, вызванных болезнью под названием системная склеродермия, при которой иммунная система по ошибке атакует соединительную ткань, вызывая тяжёлые повреждения на пальцах рук и ног. Медики убеждены, что методику можно также использовать для борьбы с другими язвами, включая диабетическую стопу, а также пролежни, от которых только в России каждый год страдают более миллиона человек. Люди с диабетом входят в особую группу риска в связи с угрозой появления язв и открытых ран, которые не заживают. Это связано с главным осложнением при диабете - плохой циркуляцией крови.