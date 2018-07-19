Ученые выяснили, какой витамин защищает от комариных укусов

Для того, чтобы укусы комаров не чесались, нам необходим витамин В12.Баланс витаминов в вашем организме способен сделать укусы комаров безболезненными. Это утверждают британские ученые в издании Express. Конкретно, убеждены они, от последствий комариных укусов защищает витамин B12.«Витамин B немного меняет состав крови - на такой, который не привлекает москитов. При укусах потери сразу восстанавливаются, а небольшое количество комариного яда быстро рассасывается и выводится», - рассказали эксперты.Для того, чтобы укусы комаров проходили без болезненных ощущений, специалисты считают важным наличие достаточного количества витамина В12 в организме.Пищевыми источниками этого нутриента являются креветки, сыр, молоко, куриные яйца, говядина, куриная грудка.Отметим, что норма потребления витамина В12 определяется комитетами по питанию в каждой стране, - она колеблется в пределах от 1 до 3 микрограмм в день.