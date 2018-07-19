Названа оптимальная калорийность полезного завтрака

Врач-диетолог из Израиля Элинор Тирам Викерт утверждает, что завтрак – совершенно обязателен и должен содержать не менее 300 ккал.Сколько существует поговорок о здоровой и полезной пище. Современные советы и мудрости из глубокой древности много чего говорят о правильном питании.Завтрак — важнейший элемент пробуждения и подготовки к нагрузкам в течение дня. Он позволяет всем системам организма включиться, активизирует иммунитет и другие защитные системы. Прием пищи по утрам позволяет восполнить истраченные запасы углеводов в мышцах и печени, что особенно важно для детей, у которых этих ресурсов меньше.Желающие похудеть за счет завтрака заблуждаются. Пропуск его значительно усиливает чувство голода и заставляет человека компенсировать калории в увеличенном количестве в течение дня, стимулирует отложение жировых запасов. Без завтрака человеку не хватает жизненной энергии. Он не может работать в полную силу. Дети, завтракающие по-утрам, лучше концентрируются на уроках, у них выше умственные способности и лучше результаты.По мнению израильского диетолога, наилучший рацион для завтрака — пища, богатая сложными углеводами (не сахара) с высоким содержанием клетчатки (овсянка, мюсли) в сочетании с овощами и фруктами. Не помешает на завтрак порция йогурта или сэндвич с сыром.