Клубника в косметологии: 15 рецептов масок для лица

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Летом уход за собой заметно облегчается, так как буквально повсюду нас окружают природные косметические средства. Например, любимым компонентом различных масок для лица является клубника. В этой статье мы расскажем, как можно использовать эту ягоду в уходе за собой.Полезные свойства клубникиПолезные качества клубники определяются, разумеется, её составом. В соке и мякоти ягоды содержатся практически все нужные людям минералы и микроэлементы:Медь;Железо;Магний;Кальций;Кремний;Марганец;Кобальт;Калий;Цинк.Кроме того, в клубнике множество органических кислот, включая яблочную, молочную и лимонную, а также витаминов А, РР, С, витамины группы В, дубильные вещества и растительные антибиотики. При этом можно сказать, что по количеству витамина С клубнику практически никто не превосходит, в том числе и апельсины.Благодаря своему составу у клубники есть множество полезных свойств. В частности, она обладает мягким подсушивающим и отшелушивающим эффектом. Ягода может отлично справляться с очищением кожи, помогает сузить расширенные поры, борется с морщинами, разглаживая и регенерируя кожу, а также может отбеливать кожу, стимулировать синтез коллагена. За счёт клубники можно увлажнить кожу.В ягоде есть польза и для волос. Например, она обладает ухаживающим эффектом, придавая естественный блеск и ухоженный вид. Стоит сказать, что у ягод есть и лечебные свойства. Так, с её помощью можно лечить малокровие, желудочные заболевания, ягоду полезно есть при гипертонии, атеросклерозе, язве, гастрите, колите, желчекаменной болезни и подагре. Клубника оказывает мочегонное и желчегонное действие, обладает противомикробным и потогонным свойствами. Наиболее полезными считаются свежие ягоды.Клубнику активно используют в косметологии, потому что у неё есть множество полезных свойств. Так, на основе данной ягоды делают кремы, маски, тоники и лосьоны. Применять её можно для ухода за телом, волосами, кожей головы.Маски для лица на основе клубникиРецепт №1С помощью этой маски можно бороться с воспалённой кожей. Возьмите три столовые ложки кашицы клубники, столовую ложку творога и смешайте до однородной массы. Затем наложите эту смесь на лицо и держите 10-15 минут. По прошествии времени необходимо смыть её тёплой водой.Рецепт №2Для жирной кожи потребуется другой рецепт. Чайную ложку белой или голубой глины смешайте с чайной ложкой клубничного сока. Кашицу наносите плотным слоем на лицо. Когда маска засохнет, смойте смесь тёплой водой. После этого необходимо нанести увлажняющий крем на лицо.Рецепт №3Сухой коже поможет смесь из следующих компонентов: две чайные ложки клубничного сока, яичный желток, чайная ложка овсяной муки. Маску накладывают на лицо, оставляют на 10-15 минут и смывают тёплой водой.Рецепт №4Если у вас нормальная или слегка суховатая кожа, то возьмите четыре чайные ложки каши из клубники, две чайные ложки сливок или сметаны. Смешайте их до однородной массы. Маску наносите на лицо на 10-15 минут и смойте тёплой водой.Рецепт №5Маска отлично подходит для увядающей и уставшей кожи. Для этого смешайте полтора столовые ложки мякоти ягоды, чайную ложку мёда, половину чайной ложки увлажняющего крема для лица. Однородную массу наносят на лицо на 15 минут, а затем смывают тёплой водой.Рецепт №6С помощью клубники можно осветлить кожу и избавиться от пигментных пятен или веснушек. Для маски, способной справиться с этой проблемой, нужно смешать чайную ложку клубничной каши, половину чайной ложки лимонного сока. Затем наложите смесь, держите только на проблемных участках кожи 10 минут. Смойте тёплой водой и используйте увлажняющий крем.Рецепт №7Против старения поможет маска из следующих ингредиентов: две чайные ложки молока, две чайные ложки клубники, превращённой в кашицу, чайная ложка мёда. Однородную массу наносите на 15 минут на лицо и смойте тёплой водой.Рецепт №8От шелушения поможет маска из четырёх ложек клубничного сока, чайной ложки оливкового масла, яичного желтка, половины чайной ложки овсяной муки. Благодаря такой смеси кожа станет намного свежее и моложе. Наносить маску нужно на 10-15 минут и смыть тёплой водой.Рецепт №9Против воспалений есть и другая маска. Для неё понадобится четыре чайные ложки клубничного сока, две чайные ложки сока алоэ. Такую смесь нужно наносить в качестве компрессов.Рецепт №10Освежить кожу любого типа позволит другая маска на основе сока ягод и минеральной воды. Эти компоненты необходимо смешать в пропорции 1:1, налить в формочки для льда и заморозить в холодильнике. Утром и вечером протирайте лицо, чтобы цвет кожи стал намного естественнее и приятнее. Также незамороженной смесью можно протирать губы, что позволит им быть более увлажнёнными.Рецепт №11С помощью клубники можно приготовить лосьон, который будет идеально очищать жирную кожу. В рецепте содержатся половина стакана кашицы из клубники, вода, которую нужно залить так, чтобы вся ягода была покрыта ею. Смесь переложите в стеклянную посуду и оставьте на две недели в холодильнике. Затем процедите смесь и используйте как лосьон. Необходимо применять его порционно, разбавляя кипячёной водой в пропорции 1:1.Рецепт №12Смешайте клубнику, мёд и сливки любой жирности. Такую маску можно использовать не только для лица, но и всего тела. Смывать тёплой водой. А также можно применять в качестве скраба, если к этой смеси добавить хлопья или отруби.Рецепт №13Для того, чтобы избавиться от жирного блеска, смешайте: половину ложки белой глины с клубничным соком. Смесь должна получиться густой. Затем наносите маску на лицо и смывайте через 15 минут прохладной водой.Рецепт №14Для ухода за нормальной кожей можем предложить следующий состав маски: 1/4 стакана кефира, крупные ягоды клубники, щепотка соли. В подсоленный кефир нужно аккуратно опускать клубнику и поочерёдно растирать на лице до превращения их в кашицу. Так осуществляется ещё и скрабирующий эффект.Рецепт №15Чтобы ухаживать за любым типом кожи, разомните вилкой 250 граммов свежей клубники, затем отожмите сок через тонкую ткань или марлю. В сок добавьте несколько капель спирта и размешайте. В смесь влейте 1/4 стакана молока. Каждое утро смазывайте лицо таким лосьоном и через 10 минут смывайте слегка тёплой водой. Кстати, такую маску можно хранить в холодильнике несколько дней, что будет крайне удобно и выгодно.Такие маски подойдут на любой возраст. Выбирайте ту, что подходит именно вам, пробуйте разные варианты — результат не заставит себя ждать.