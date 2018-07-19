Солнечный удар. Признаки и первая помощь
Ведь если долго находиться под палящими солнечными лучами без головного убора, то можно легко получить солнечный удар, который доставит массу неприятных последствий! Особенно опасно летнее солнце для детей; но и взрослые могут сильно пострадать, если вовремя не оказать доврачебную помощь.
Что такое солнечный удар?
Солнечный удар – это разновидность теплового перегрева организма, если целый день находиться в жаркий солнечный день на открытых участках местности с непокрытой головой. В результате инфракрасного воздействия усиливается приток крови в голову, поднимается температура мозговых клеток. Вот поэтому солнечный удар опасен. Не зря в народе придумана поговорка: «Держи ноги в тепле, а голову – в холоде»
Причины и признаки солнечного удара
Главной причиной появления симптомов этого недуга – длительное действие летнего солнца на открытые голову и кожу человека в летний период. Это актуально и для южных регионов, и для средней полосы России, где в последние десятилетия летом часто стоит очень жаркая погода. Привести к осложнениям при солнечном ударе могут такие факторы, как употребление алкогольных напитков, обезвоживание организма, переедание, ношение одежды тёмной расцветки. В группе риска часто оказываются дети, люди преклонного возраста, инвалиды по сердечно-сосудистым заболеваниям, дети или взрослые, страдающие избыточным весом.
Негативное состояние, вызванное солнцем, легко определить по следующим признакам:
общее недомогание;
головокружение и, как следствие, тошнота;
в тяжёлых случаях рвота;
частое, неглубокое и неравномерное дыхание;
повышение ритма биения сердца;
головная боль;
кровотечение из носа
В отдельных случаях человек может потерять сознание, у него начинаются судороги, возможна остановка дыхания! Поэтому при первых симптомах солнечного удара нужно немедленно вызвать врача и принять ряд мер для помощи пострадавшему!
Первая медицинская помощь пострадавшему от солнечного удара
немедленно перенести больного в прохладное помещение. Если такой возможности нет, разместить его под тентом или большим зонтом от солнца;
расстегнуть пуговицы на одежде, чтобы обеспечить приток воздуха к коже; при возможности освободить от сдавливающей тело одежды;
расположить больного горизонтально на спине, под колени положить валик из одежды;
если человек в сознании – дать ему напиться прохладной чистой воды (минеральной без газа);
постараться максимально охладить тело: направить струю воздуха из вентилятора, сделать на лоб холодный компресс, обтереть кожу в доступных местах влажной тканью либо обернуть в мокрую простыню всего пострадавшего;
приложить холод под мышки и к ступням – там близко к коже проходят кровеносные сосуды
Этих нехитрых действий достаточно, чтобы больной почувствовал себя лучше.
Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда человек в результате солнечного удара потерял сознание. Нужно положить его горизонтально; повернуть набок, чтобы рвотные массы не попали в бронхи и лёгкие. Привести потерявшего сознание в чувство с помощью нашатырного спирта (раствор аммиака), дать попить прохладной воды. И дождаться приезда врача, чтобы рассказать о принятых мерах по спасению пострадавшего.
Профилактика
Всех этих неприятностей можно избежать, если соблюдать простые правила. Если вы планируете провести на солнце длительное время, придерживайтесь этих правил:
ходить по открытому пространству в головном уборе. Детям обязательно надо носить панамки и кепки с отверстиями или сеточкой для лучшей циркуляции воздуха;
избегать физической активности, особенно в период с 11.00 до 15.00;
завтрак и обед постараться сделать «легкими», плотно поесть можно будет в вечернее время;
пить как можно чаще морсы, компоты или прохладную воду, но лучше без газа. Содержание газа в напитках способствует увеличению жажды;
не покидать тенистые места, если в этом нет особой необходимости.
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