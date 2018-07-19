Солнечный удар. Признаки и первая помощь

Многие с нетерпением ждут летнего отпуска, чтобы отправиться на юг, навстречу ласковому морю и горячему южному солнцу. Но мало кто задумывается, что южное солнце может приносить не только радость.Ведь если долго находиться под палящими солнечными лучами без головного убора, то можно легко получить солнечный удар, который доставит массу неприятных последствий! Особенно опасно летнее солнце для детей; но и взрослые могут сильно пострадать, если вовремя не оказать доврачебную помощь.Что такое солнечный удар?Солнечный удар – это разновидность теплового перегрева организма, если целый день находиться в жаркий солнечный день на открытых участках местности с непокрытой головой. В результате инфракрасного воздействия усиливается приток крови в голову, поднимается температура мозговых клеток. Вот поэтому солнечный удар опасен. Не зря в народе придумана поговорка: «Держи ноги в тепле, а голову – в холоде»Причины и признаки солнечного удараГлавной причиной появления симптомов этого недуга – длительное действие летнего солнца на открытые голову и кожу человека в летний период. Это актуально и для южных регионов, и для средней полосы России, где в последние десятилетия летом часто стоит очень жаркая погода. Привести к осложнениям при солнечном ударе могут такие факторы, как употребление алкогольных напитков, обезвоживание организма, переедание, ношение одежды тёмной расцветки. В группе риска часто оказываются дети, люди преклонного возраста, инвалиды по сердечно-сосудистым заболеваниям, дети или взрослые, страдающие избыточным весом.Негативное состояние, вызванное солнцем, легко определить по следующим признакам:общее недомогание;головокружение и, как следствие, тошнота;в тяжёлых случаях рвота;частое, неглубокое и неравномерное дыхание;повышение ритма биения сердца;головная боль;кровотечение из носаВ отдельных случаях человек может потерять сознание, у него начинаются судороги, возможна остановка дыхания! Поэтому при первых симптомах солнечного удара нужно немедленно вызвать врача и принять ряд мер для помощи пострадавшему!Первая медицинская помощь пострадавшему от солнечного ударанемедленно перенести больного в прохладное помещение. Если такой возможности нет, разместить его под тентом или большим зонтом от солнца;расстегнуть пуговицы на одежде, чтобы обеспечить приток воздуха к коже; при возможности освободить от сдавливающей тело одежды;расположить больного горизонтально на спине, под колени положить валик из одежды;если человек в сознании – дать ему напиться прохладной чистой воды (минеральной без газа);постараться максимально охладить тело: направить струю воздуха из вентилятора, сделать на лоб холодный компресс, обтереть кожу в доступных местах влажной тканью либо обернуть в мокрую простыню всего пострадавшего;приложить холод под мышки и к ступням – там близко к коже проходят кровеносные сосудыЭтих нехитрых действий достаточно, чтобы больной почувствовал себя лучше.Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда человек в результате солнечного удара потерял сознание. Нужно положить его горизонтально; повернуть набок, чтобы рвотные массы не попали в бронхи и лёгкие. Привести потерявшего сознание в чувство с помощью нашатырного спирта (раствор аммиака), дать попить прохладной воды. И дождаться приезда врача, чтобы рассказать о принятых мерах по спасению пострадавшего.ПрофилактикаВсех этих неприятностей можно избежать, если соблюдать простые правила. Если вы планируете провести на солнце длительное время, придерживайтесь этих правил:ходить по открытому пространству в головном уборе. Детям обязательно надо носить панамки и кепки с отверстиями или сеточкой для лучшей циркуляции воздуха;избегать физической активности, особенно в период с 11.00 до 15.00;завтрак и обед постараться сделать «легкими», плотно поесть можно будет в вечернее время;пить как можно чаще морсы, компоты или прохладную воду, но лучше без газа. Содержание газа в напитках способствует увеличению жажды;не покидать тенистые места, если в этом нет особой необходимости.