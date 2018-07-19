Летние напитки, которые позволят быстро сбросить лишние килограммы

Во время жаркой погоды диетологи советуют выпивать не меньше двух литров воды, а также употреблять в пищу овощи и фрукты. Но если вам необходимо быстро освежиться, значит, пора задуматься над тем, как приготовить что-то на скорую руку. Рецепты прохладительных летних напитков придутся кстати, потому как они содержат полезные ингредиенты, помогающие усилить обменные процессы и быстрее сжечь ненавистные лишние калории. Сделать такие напитки можно легко. Они являются эффективными помощниками для похудения.Этот список подойдет, прежде всего, тем, кто хочет быстрее похудеть, при этом, не отказываясь от полезных продуктов. Все эти напитки натуральные, содержат полезные ингредиенты и витамины.Полезные напитки для летаИтак, вот список полезных прохладительных напитков:1. Холодный зеленый чайЭтот чай — настоящий и мощный союзник против ожирения и лишних килограммов. Этот напиток рекомендован при любой диете, так как он содержит антиоксиданты, помогающие сжигать жир и уменьшающий поглощение токсинов. Эксперты Университета штата Пенсильвания определили некоторые вещества в зеленом чае, которые могут помочь усилить способность организма сжигать лишние жиры и уменьшить поглощение жиров. Приготовить его достаточно просто: в холодный зеленый чай добавить мяту, жасмин или лимонный сок.2. Лимонно-перечный напитокЧтобы приготовить этот чай, утоляющий жажду, вам потребуется разбавить сок половины лимона стаканом воды. Добавить всего одну щепотку черного перца. Лучше всего использовать свежесмолотый перец. Так как черный перец содержит пиперин, который может помочь противодействовать накоплению избыточных липидов и улучшить поглощение необходимых полезных натуральных веществ, присутствующих в пище. Лимонный сок стимулирует пищеварение. Для того, чтобы приготовить этот полезный напиток необходимо смешать стакан холодной воды, лучше взять газированную с соком половины лимона и всыпать в чашку черный перец.3. Имбирный напитокЭтот чай очень полезен для стимулирования обмена веществ. Готовится этот настой путем кипячения в течение пятнадцати минут в воде куска очищенного имбиря. Раствор необходимо отфильтровать и остудить в холодильнике. Заправить напиток можно лимонным соком, а подсластить — стевией. Также полезно напиток приправлять корицей. Имбирь — очень полезный продукт, так как он обладает детоксицирующим и общеукрепляющим действием.4. Зеленый кофеЭтот напиток известен тем, что содержит вещества, способствующие похудению. Вы можете заменить классический кофе зеленым кофе в качестве освежающего напитка. Зеленый кофе имеет менее кислотный рН. Он содержит более низкую дозу кофеина с менее быстрым и непрерывным высвобождением. Также в нем много минералов, витаминов и антиоксидантов.5. Напиток из шалфеяИногда увеличение веса может быть вызвано стрессом. В таком случае на помощь придет шалфей. Эта лекарственная трава творит настоящие чудеса и помогает в похудении. Вылейте две чайные ложки сушеных шалфеев или свежий лист в 250 мл кипящей воды. Оставьте на 4 или 5 минут и процедите. Дайте напитку остыть и насладитесь его чудесным ароматом!6. Розовый напитокЭтот напиток обладает мочегонными свойствами и способствует гидратации организма. Поддержание надлежащей гидратации помогает поддерживать здоровый вес и избегать накопления избыточных жидкостей. Налейте от 250 до 500 мл воды в кастрюлю вместе с горсткой необработанных лепестков роз. Доведите до кипения и готовьте в течение пятнадцати-двадцати минут. Фильтр, оставьте остыть и охладить в течение шести дней. Выпивать нужно по полстакана утром натощак.7. Зеленый чай с имбиремЧтобы приготовить напиток с зеленым чаем и имбирем, необходимо перемолоть кусок свежего имбиря или чайной ложки имбирного порошка в 250 мл воды, перемешав все это с одной чайной ложкой зеленого чая. Дать постоять 3 или 4 минуты и не более, чтобы напиток не стал горьким. Вы можете подсластить его, избегая сахара. Выпивать по одной или две чашки в день.8. Напиток из корицыЭтот напиток можно пить как холодным, так и теплым. Для его приготовления вам понадобится 250 мл кипящей воды, 1 палочка с корицей и 1 чайная ложка коричного порошка. Добавить все ингредиенты в чашку. Оставить настаивать в течение 15 минут, процедить и выпивать одну чашку один или два раза в день.9. Ананасово-имбирный напитокСреди утоляющих жажду напитков, которые могут помочь вам поддерживать форму, этот занимает одну из лидирующих мест. И это неслучайно, ведь в нем много витамина С, который помогает стимулировать иммунную систему, а также других ингредиентов, помогающих бороться с отеками и целлюлитом. Имбирь помогает упорядочить деятельность пищеварительной системы и препятствует газообразованию.Также обладает тонизирующим и ветрогонным свойством. Его также рекомендуют для противодействия во время укачивания и морской болезни.А использование имбиря в напитки, помогает защитить слизистую желудка от воспалений, предотвратить язвы и гастрит.Итак, для приготовления напитка потребуются продукты:• половина спелого ананаса;• 4 ломтика свежего корня имбиря;• 80 грамм подсластителей (сахара или стевии);• листья мяты для гарнира (по желанию).Приготовление:Возьмите половину ананаса и удалите всю кожуру. После того, как порезали мелко на кусочки, его вместе с очищенным имбирем положить в блендер и приготовить сок. Эту операцию можно сделать по-другому: можно использовать соковыжималку или комбайн.Использование блендера позволяет поддерживать больший объем волокон в конечной жидкости, меньше при использовании двух других приборов.После этого можно добавить подсластители по вкусу, добавив к напитку листья мяты и несколько кубиков льда.Освежающие напитки, помогают похудеть, поскольку стимулируют обмен веществ. Конечно, освежающие напитки сами по себе не могут творить чудеса, но, учитывая, что мы летом стараемся больше времени проводить на свежем воздухе, больше двигаться, поэтому и питание должно быть с большим количеством фруктов и свежих овощей.