Ученые рассказали, толстеют ли от сахара

Сладкоежки могут спать спокойно. Ученые получили новые данные о том, что употребление сахара (как и в целом углеводов) не ведет к росту жировой массы в организме. Подробности исследования, показавшего это, опубликованы в журнале Cell Metabolism.Масштабную работу по изучению того, какие именно нутриенты - белки, жиры или углеводы – ведут к быстрому набору веса, осуществили ученые из Абердинского университета и Китайской Академии наук. Ими были проанализированы результаты экспериментов, связанных с 30 диетами, на которых держали мышей.Эти рационы содержали разные уровни жиров, белков и углеводов. Животных в соответствии с ними кормили в течение трех месяцев – это эквивалентно девяти годам у людей. В результате, выполнив более 100 тысяч измерений массы тела, исследователи констатировали: единственным фактором, провоцирующим рост жировой массы и, соответственно, полноту, является активное употребление жира.Самым большим сюрпризом проекта стало свидетельство того, что употребление сахара не вело к увеличению веса.«Углеводы, до 30% которых – сахар, ни на что не влияли. Единственное, что заставляло мышей толстеть – увеличивающееся количество жира в рационе. Совмещение жира и сахара давало эффект, как от одного жира», - отметили специалисты.По мнению ученых, жир стимулирует центры вознаграждения в головном мозге, что приводит к возрастающей потребности в калорийной пище. В то же время важно учесть тот факт, что объектом этого исследования все же были животные, а не люди, хотя в плане физиологии и метаболизма организм мышей и людей действительно имеет много общего.