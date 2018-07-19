5 продуктов, доказавших свой эффект жиросжигания
В частности, специалисты рекомендуют тем, кто хочет стать стройнее, артишоки. Насыщенные пищевыми волокнами и сложными антиоксидантами, эти овощи делают более интенсивным процесс выделения желчи, ответственной за переваривание жиров. Кроме того, блюда из артишоков помогают нормализовать уровень холестерина, активируют пищеварение и выведение отходов, а также дают мочегонный эффект, избавляя от отечности.
Другой насыщенный пищевыми волокнами продукт – грейпфрут. Его употребление надолго обеспечивает чувство сытости и стимулирует пищеварение, - при этом плоды грейпфрута низкокалорийны. Также грейпфрут защищает от скачков глюкозы в крови, что является прекрасной профилактикой нарушений в механизмах аппетита и переедания.
Другой продукт, разгоняющий метаболизм, - молочная сыворотка. За счет содержащихся в ней белков такая сыворотка помогает телу развивать мышечную массу, что требует дополнительных калорий.
Поможет стать стройнее и зеленый чай. В его состав входит полифенольное вещество эпигаллокатехин галлат, который позитивно влияет на печень, а вместе с этим – и на очистительные функции организма. Кроме того, чай является великолепным источником антиоксидантов.
Кайенский перец – еще один продукт, чья способность усиливать расходование жира в теле была подтверждена научными испытаниями. Данный вид перца вызывает в организме быстрое кровостимулирующее действие. Вещества, содержащиеся в кайенском перце, положительно воздействуют на артерии, это дает возможность противостоять скапливанию бляшек, которые могут приводить к развитию атеросклероза.
Ученые указывают на то, что хотя данные продукты и активируют сжигание жира, их употребление эффективно для похудения только в том случае, если человек придерживается принципа умеренности в питании, контролирует употребление вредных сладких и жирных продуктов, а также физически активен.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология
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