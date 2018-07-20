Эти продукты позаботятся о здоровье печени

Печень является одним из самых важных органов нашего тела.Ведь она отвечает за его надлежащее функционирование и имеет ключевое значение для поддержания нашего здоровья.Чтобы позаботиться о печени, необходимо время от времени «помогать» ей справляться со своими нелегкими задачами: это можно сделать, потребляя определенные детокс-продукты (т.е. обладающие очищающими свойствами), и тогда ваша печень будет оставаться здоровой.АвокадоАвокадо — это не только приятный на вкус фрукт, ведь он обладает целым рядом преимуществ для здоровья нашей печени. Авокадо рекомендуют есть тем, у кого имеются проблемы с печенью, благодаря высокому содержанию в нем вещества под названием глутатион. Это один из самых мощных антиоксидантов, вырабатываемых нашим телом, который дополнительно можно получить из этого фрукта.Алоэ вераРастение алоэ вера полезно не только для кожи, оно обладает способностью активизировать функцию печени и выработку глутатиона. Это возможно благодаря высокому содержанию полисахаридов, которые могут помочь вам с выведением токсинов из организма.Кроме того, гель алоэ вера — это идеальное средство для борьбы с появлением признаков старения. Для этих целей неплохо было бы иметь растение у себя дома.И здесь надо быть осторожными, так как домашнее (натуральное) растение необыкновенно полезно в вышеуказанных случаях, в то время как всевозможные добавки, в изобилии представленные на рынке, не являются равнозначной альтернативой (по крайней мере большинство). То есть вы должны понимать разницу между этими продуктами и делать свой выбор в пользу более натурального.ЧеснокЧеснок богат серой, что делает его идеальным продуктом для того, чтобы избавиться от тяжелых металлов, которые имеют тенденцию накапливаться в печени, особенно это касается ртути (как правило, она в конечном итоге обязательно оказывается в клетках данного органа).Кроме того, чеснок способствует активизации ферментов печени, что, в свою очередь, способствует более быстрому выведению из организма скопившихся токсинов и тяжелых металлов.Грейпфруты и яблокиГрейпфруты тоже богаты глутатионом. Всего один стакан грейпфрутового сока в день будет помогать вырабатывать ферменты печени, ответственные за устранение канцерогенов и токсинов. А это, вне всяких сомнений, является лучшим способом детоксикации печени.Что же касается яблок, благодаря содержанию в них яблочной кислоты, вы можете уменьшить размер камней во внутренних органах (при их наличии). Здесь мы имеем в виду, конечно, желчный пузырь и почки. А еще, благодаря пищевым волокнам (пектину), организму будет легче избавляться от шлаков и токсинов посредством дефекации.Лимон и лаймЛимон и лайм относятся к цитрусовым фруктам, которые, как известно, чрезвычайно богаты витамином С. Он помогает делать токсичные вещества растворимыми, что позволяет выводить их из организма значительно легче и быстрее.Лимонная кислота очищает еще и стенки пищеварительного тракта, что способствует более тщательному процессу детоксикации.Отнеситесь внимательно к выбору лимонов себе в пищу. Отдавайте предпочтение тем фруктам, в которых есть косточки. Они, в отличие от тех, что косточек не имеют, не подвергались генной модификации, а значит, точно сохранили все свои полезные свойства.Грецкие орехиВ грецких орехах содержится аминокислота аргинин, которая идеально подходят для детоксикации печени.Кроме того, грецкие орехи тоже богаты глутатионом и жирными кислотами Омега-3, что тоже, является более чем адекватным питательным дополнением для укрепления здоровья печени.Оливковое маслоОливковое масло имеет высокое содержание фитонутриентов, что помогает защитить печень от перегрузки и позволить ей выполнять свою основную функцию — борьбу с токсинами. Еще оливковое масло помогает сокращаться желчному пузырю и позволяет желчи свободно проходить через печеночные протоки. В результате этого несложного процесса печень освобождается от всех вредных веществ и поддерживает все протоки чистыми.Свекольный сокСвекла — это еще один рекомендуемый продукт питания для тех, кто хочет очистить свою печень от токсинов. Ее детокс-свойства обусловлены наличием метильных соединений, которые необходимы для удаления ртути и других тяжелых металлов из организма.МорковьМорковь богата бета-каротином, а это вещество помогает ускорить процесс заживления и восстановления органов.Кроме того, в моркови содержатся биофлавоноиды, которые отвечают за борьбу с канцерогенами. И таким образом обеспечивается надлежащее функционирование печени.