Знаменитый шеф-повар поделился рецептом для худеющих
В разное время Жан-Мишель Ардуан-Атлан готовил для Жака Ширака, королевы Бельгии Паолы, Пласидо Доминго… Одним из своих рецептов известный кулинар поделился с нами.
Рецепт салата с моцареллой и малиной
Смешать листья зеленого салата, моцареллу, артишоки, отваренную стручковую фасоль, малину и мяту. Заправить приготовленным в блендере соусом из малины, лимонного сока, оливкового масла. Посолить и поперчить по вкусу.
И приятного аппетита!
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