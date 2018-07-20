Медики рассказали о вреде и пользе хлеба

Хлебобулочные изделия в зависимости от состава и типа муки оказывают различное влияние на организм.Поэтому при выборе товара в магазине хлеба необходимо четко знать, с какой целью приобретается продукт, ориентироваться в слабых местах своего здоровья, в том числе состоянии пищеварительной системы.Состав современного хлебаЧрезмерное употребление хлеба – один из неблагоприятных факторов современной жизни. Приготовленный из злаков, в основном лишенных витаминов и микроэлементов, так как все ценное осталось в отрубях, хлеб к тому же содержит соль, соду, дрожжи и ряд других добавок. Затем все это подвергается высокотемпературной обработке и употребляется 3–4 раза в день в самых неразборчивых сочетаниях с другими жирами, крахмалами и белками. Хлеб стал одним из главных источников различных болезненных состояний.Хлеб разрушает здоровьеМы привыкли к хлебу. С этой привычкой трудно расстаться. Но факты – упрямая вещь. «Нельзя сразу изменить диету здорового человека». А кто из нас знает здорового человека? У вас нет названия для вашего скепсиса, головной боли, недомогания? Не надо ждать, когда вам его найдут врачи. Лучше следовать Разуму, который питается только достоверной информацией. А она говорит: употребление слишком большого количества хлеба, даже без других продуктов, разрушает здоровье. Но хлеб в сочетании с другими продуктами, да еще с животными (белковыми), причиняет еще большие неприятности.Каким должен быть полезный хлебХлеб должен выпекаться из грубого зерна. Хлеб – продукт белковый и крахмалистый одновременно. Такие сочетания неудобоваримы. Кроме того, нашему организму вообще нужны аминокислоты, а не «чужеродные» белки. Белок для своего усвоения требует много витаминов С и группы В, поэтому любая белковая пища должна употребляться с зеленью, овощами, их соками, в которых должно быть в 3 раза больше витаминов С и Р.