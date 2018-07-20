10 признаков некомпетентности врача

10 признаков возможного врача-вредителя.С одной стороны – желание «заняться здоровьем» нередко чревато неминуемыми встречами с не самыми позитивными представителями медицинских профессий, очередями и изрядно потрепанными нервами. С другой стороны – за желание сберечь нервы и время или просто собственную безалаберность нередко приходится платить тем же здоровьем.Не ценит ваше времяХороший специалист должен быть уверенным в себе, внимательным, оптимистичным, приветливым, вежливым и пунктуальным. Если он не может принять вас в назначенное время и это повторяется уже в который раз (без видимых на то причин, заблаговременного уведомления и пояснений), то, вероятнее всего, ты обратилась не к тому врачу.Имеет отрицательные отзывыРепутация играет важную роль для специалиста. И если он действительно хорош в своем деле, то люди в большинстве случаев будут отзываться о нем положительно. Поэтому каким бы очевидным для тебя ни казался этот пункт, не забывай о нем, когда решишься обратиться к новому врачу.Пренебрегает этикойЕсли во время приема врач проявляет невнимательность по отношению к тебе, быстро забывает особенности проблемы, часто путает тебя с другими людьми, то это хоть и косвенно, но все же свидетельствует о его непрофессионализме.Не умеет слушать и не отвечает на твои вопросыХороший доктор обязательно расположит к себе пациента, чтобы он смог без стеснения поведать о своих проблемах. Он внимательно выслушает, спокойно и терпеливо ответит на все вопросы и прокомментирует по возможности каждое свое решение. Более того, он всегда объяснит, что происходит, и раскроет все непонятные пациенту термины. При этом если пациент задаст прямой вопрос, он озвучит все предполагаемые варианты, а не назовет только самый негативный.Применяет устаревшие методыНе стоит сомневаться в том, что у каждого врача за спиной медицинское образование, но современная наука развивается быстрыми темпами: методы диагностики совершенствуются, постоянно обновляется база знаний о болезнях, появляются новые результаты клинических исследований. Поэтому хороший специалист должен всегда совершенствовать свои навыки. Он не должен ставить устаревшие или коммерческие диагнозы — заболевания, которые отсутствуют в Международной классификации болезней или не соответствуют симптомам пациента.Назначает много анализовЕсли врач направляет вас сдавать большое количество анализов и проходить сложные диагностические процедуры, при этом не обсудив с тобой предварительный диагноз и не обосновав необходимость своих назначений, это плохой знак. Компетентный специалист всегда обсудит с вами назначение сложной или дорогостоящей процедуры.Не интересуется, какие препараты ты уже принимаешьХороший специалист обязательно задаст вопросы о твоем самочувствии, привычках и образе жизни, истории развития симптомов, сопутствующих заболеваниях и принимаемых лекарствах. Он также расспросит о случаях заболеваний среди ближайших родственников — родителей, бабушек и дедушек, родных братьев и сестер.Имеет неопрятный видЧистый медицинский халат, одежда, руки и рабочее место — у хорошего врача все должно выглядеть опрятно.Оказывает давление в принятии решения, запугиваетТы должна с первых минут комфортно ощущать себя рядом с врачом. Он должен вызывать у тебя чувство доверия и безопасности. Это обязательное условие, без которого невозможно никакое лечение. Более того, ты должна принимать непосредственное участие в процессе лечения и принятия решения. Задача врача — предоставить вам достаточно информации для принятия решения. Но никак не давить на тебя или запугивать, утверждая, что тебе грозит большая опасность.Держит в неведенииПосле получения результатов анализов врач обязательно должен тебе их объяснить и скорректировать назначения в соответствии с новыми данными. Он не должен уклоняться от объяснений, уходить от ответа, намеренно используя в разговоре специфические термины, и придумывать отговорки. Если так, то откажись от его услуг. Не позволяйте никому нивелировать свое участие в процессе лечения.