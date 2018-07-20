Врачи: при боли в горле поможет мороженое

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Думали, что при простуде и гриппе нельзя есть холодное? А вот и нет.Мороженое при боли в горле не только не вредно, но и полезно.Мороженое, замороженные соки и прочие холодные продукты могут послужить отличным анестетиком. Если у вас болит горло и вы съедите что-то ледяное, это поможет охладить воспаленную область. И, соответственно, снизить болевые ощущения. Об этом Информатор узнал из поста Ульяны Супрун в Facebook. А вот сухие продукты, вроде чипсов и сухариков, лучше не есть.Свои слова глава Минздрава подкрепила выводами Mayo Clinic, одной из лучших мировых клиник. Их специалисты также считают, что холодные продукты — не враги при простудных заболеваниях, а совсем наоборот. Правда, важно выбирать натуральную еду и стараться не употреблять пищу с красителями и ароматизаторами. Эти вещества могут вызвать только еще более сильное воспаление, попав на пораженный участок.Также врачи напоминают, что есть мороженое и пить холодные напитки нужно медленно. А после следует обязательно прополоскать рот водой.