5 советов, как справиться с задержкой жидкости в организме

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Как справиться с задержкой жидкости в организме? Наше тело — комплекс различных и весьма сложных систем. Они нуждаются в определенном уходе и поддержании своей работы. И если не делать этого, то риск появления каких-либо сбоев существенно возрастает.Так, к примеру, происходит с неправильным распределением жидкостей в организме, это частая проблема. Она свидетельствует о других заболеваниях, а потому важно как можно быстрее определить причину и подобрать правильное решение.Что такое задержка жидкости?Как следует из названия, задержка жидкости — это отек, появляющийся из-за скопления определенных веществ в различных частях организма.Как правило, причиной является плохой «дренаж» воды в тканях.Чаще всего от задержки жидкости страдают ноги и живот.При нормальной работе лимфатическая система выводит все лишние элементы из организма. Но если в ее работе происходит какой-либо сбой, то количество жидкости в теле выходит из-под контроля.Причины задержки жидкостиПричин появления отеков несколько. Обратите внимание на следующие:Заболевания печениПочечная недостаточностьГипертонияПроблемы с сердцемПериод беременностиМенопаузаОбычно отеки сопровождаются характерными признаками: чувство тяжести, воспаление и боль.Полезные советы: как справиться с задержкой жидкости?Некоторые привычки помогут справиться с задержкой жидкости в организме. Далее мы расскажем вам о наиболее актуальных из них.Так что, если вы тоже страдаете от задержки жидкости в организме, то обязательно попробуйте осуществить одну или несколько из предложенных рекомендаций на практике. Вы почувствуете сильное облегчение!1. Потребление продуктов-диуретиковОни выводят лишнюю воду из организма. А потому эти продукты естественно помогут вам справиться с задержкой жидкости, и вместе с ней удалить и другие вредные вещества из тела.Данные продукты очень часто можно встретить в различных диетах для потери веса.Например, постарайтесь увеличить потребление таких продуктов, как:ПомидорыСпаржаАнанасАртишоки2. Здоровое питаниеРечь не идет о том, чтобы есть одни продукты-диуретики. Но, чтобы как справиться с задержкой жидкости в организме, стоит пересмотреть свое питание.Очень важно, чтобы оно было сбалансированным, то есть чтобы организму хватало всех необходимых питательных веществ. Для этого за основу желательно взять фрукты, овощи, рыбу и цельные злаки.А еще, если верить экспертному мнению, то питание следует разделить на 6 приемов. Так вам удастся снизить чувство голода и связанную с ним тревогу, и вы не будете потреблять пищу свыше нормы.3. Меньше продуктов с высоким содержанием натрияЕще одним советом является снижение потребления продуктов, в которых много натрия.Одним из наиболее распространенных является, конечно же, соль. Без нее мы уже не представляем ни одного своего блюда. И, к сожалению, в коммерческих продуктах (полуфабрикатах, выпечке и пр.) ее очень много.А потому совсем исключить ее будет сложно, но ограничить ее потребление просто необходимо.В таком случае, рекомендуем вам поискать другие продукты, чтобы приправить свои блюда.Если это по какой-то причине невозможно, то постарайтесь добавлять соль по минимуму.4. Достаточное количество водыВероятно, эта рекомендация покажется вам противоречивой. Ведь мы пытаемся справиться с задержкой жидкости в организме, удалить ее из организма, а тут снова… пить.Но на самом деле, вода способствует выведению лишней влаги.Она улучшает работу почек и мочевыводящей системы. С другой стороны, она отвечает за их фильтрацию и помогает телу избавиться от токсинов и других вредных веществ.Идея в том, чтобы в день выпивать не менее 5-6 стаканов воды.5. Физические упражненияФизические нагрузки очень полезны для здоровья организма. Они, разумеется, помогают поддерживать мышцы в тонусе и не допускать сидячего образа жизни. А также способствуют выведению вредных веществ из тела посредством потоотделения.В большинстве случаев подойдут аэробные нагрузки. Они вызывают чрезмерное потоотделение. А это, в свою очередь, помогает лишней жидкости постепенно выходить через поры.Более того, можно рассмотреть возможность заняться каким-либо видом спорта. Так как большинство из них тоже предполагают аэробные нагрузки.Среди наиболее полезных следует отметить, например, езду на велосипеде, плавание и легкую атлетику. Они, в частности, помогут вам быстро и без вреда для здоровья избавиться от лишнего веса.