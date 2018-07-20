5 советов, как справиться с задержкой жидкости в организме

Как справиться с задержкой жидкости в организме? Наше тело — комплекс различных и весьма сложных систем. Они нуждаются в определенном уходе и поддержании своей работы. И если не делать этого, то риск появления каких-либо сбоев существенно возрастает.

Так, к примеру, происходит с неправильным распределением жидкостей в организме, это частая проблема. Она свидетельствует о других заболеваниях, а потому важно как можно быстрее определить причину и подобрать правильное решение.

Что такое задержка жидкости?

Как следует из названия, задержка жидкости — это отек, появляющийся из-за скопления определенных веществ в различных частях организма.

Как правило, причиной является плохой «дренаж» воды в тканях.

Чаще всего от задержки жидкости страдают ноги и живот.

При нормальной работе лимфатическая система выводит все лишние элементы из организма. Но если в ее работе происходит какой-либо сбой, то количество жидкости в теле выходит из-под контроля.

Причины задержки жидкости

Причин появления отеков несколько. Обратите внимание на следующие:

Заболевания печени
Почечная недостаточность
Гипертония
Проблемы с сердцем
Период беременности
Менопауза

Обычно отеки сопровождаются характерными признаками: чувство тяжести, воспаление и боль.

Полезные советы: как справиться с задержкой жидкости?

Некоторые привычки помогут справиться с задержкой жидкости в организме. Далее мы расскажем вам о наиболее актуальных из них.

Так что, если вы тоже страдаете от задержки жидкости в организме, то обязательно попробуйте осуществить одну или несколько из предложенных рекомендаций на практике. Вы почувствуете сильное облегчение!

1. Потребление продуктов-диуретиков

Они выводят лишнюю воду из организма. А потому эти продукты естественно помогут вам справиться с задержкой жидкости, и вместе с ней удалить и другие вредные вещества из тела.

Данные продукты очень часто можно встретить в различных диетах для потери веса.

Например, постарайтесь увеличить потребление таких продуктов, как:

Помидоры
Спаржа
Ананас
Артишоки

2. Здоровое питание

Речь не идет о том, чтобы есть одни продукты-диуретики. Но, чтобы как справиться с задержкой жидкости в организме, стоит пересмотреть свое питание.

Очень важно, чтобы оно было сбалансированным, то есть чтобы организму хватало всех необходимых питательных веществ. Для этого за основу желательно взять фрукты, овощи, рыбу и цельные злаки.

А еще, если верить экспертному мнению, то питание следует разделить на 6 приемов. Так вам удастся снизить чувство голода и связанную с ним тревогу, и вы не будете потреблять пищу свыше нормы.

3. Меньше продуктов с высоким содержанием натрия

Еще одним советом является снижение потребления продуктов, в которых много натрия.

Одним из наиболее распространенных является, конечно же, соль. Без нее мы уже не представляем ни одного своего блюда. И, к сожалению, в коммерческих продуктах (полуфабрикатах, выпечке и пр.) ее очень много.

А потому совсем исключить ее будет сложно, но ограничить ее потребление просто необходимо.

В таком случае, рекомендуем вам поискать другие продукты, чтобы приправить свои блюда.

Если это по какой-то причине невозможно, то постарайтесь добавлять соль по минимуму.

4. Достаточное количество воды

Вероятно, эта рекомендация покажется вам противоречивой. Ведь мы пытаемся справиться с задержкой жидкости в организме, удалить ее из организма, а тут снова… пить.

Но на самом деле, вода способствует выведению лишней влаги.

Она улучшает работу почек и мочевыводящей системы. С другой стороны, она отвечает за их фильтрацию и помогает телу избавиться от токсинов и других вредных веществ.

Идея в том, чтобы в день выпивать не менее 5-6 стаканов воды.

5. Физические упражнения

Физические нагрузки очень полезны для здоровья организма. Они, разумеется, помогают поддерживать мышцы в тонусе и не допускать сидячего образа жизни. А также способствуют выведению вредных веществ из тела посредством потоотделения.

В большинстве случаев подойдут аэробные нагрузки. Они вызывают чрезмерное потоотделение. А это, в свою очередь, помогает лишней жидкости постепенно выходить через поры.

Более того, можно рассмотреть возможность заняться каким-либо видом спорта. Так как большинство из них тоже предполагают аэробные нагрузки.

Среди наиболее полезных следует отметить, например, езду на велосипеде, плавание и легкую атлетику. Они, в частности, помогут вам быстро и без вреда для здоровья избавиться от лишнего веса.
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