5 советов, как справиться с задержкой жидкости в организме
Так, к примеру, происходит с неправильным распределением жидкостей в организме, это частая проблема. Она свидетельствует о других заболеваниях, а потому важно как можно быстрее определить причину и подобрать правильное решение.
Что такое задержка жидкости?
Как следует из названия, задержка жидкости — это отек, появляющийся из-за скопления определенных веществ в различных частях организма.
Как правило, причиной является плохой «дренаж» воды в тканях.
Чаще всего от задержки жидкости страдают ноги и живот.
При нормальной работе лимфатическая система выводит все лишние элементы из организма. Но если в ее работе происходит какой-либо сбой, то количество жидкости в теле выходит из-под контроля.
Причины задержки жидкости
Причин появления отеков несколько. Обратите внимание на следующие:
Заболевания печени
Почечная недостаточность
Гипертония
Проблемы с сердцем
Период беременности
Менопауза
Обычно отеки сопровождаются характерными признаками: чувство тяжести, воспаление и боль.
Полезные советы: как справиться с задержкой жидкости?
Некоторые привычки помогут справиться с задержкой жидкости в организме. Далее мы расскажем вам о наиболее актуальных из них.
Так что, если вы тоже страдаете от задержки жидкости в организме, то обязательно попробуйте осуществить одну или несколько из предложенных рекомендаций на практике. Вы почувствуете сильное облегчение!
1. Потребление продуктов-диуретиков
Они выводят лишнюю воду из организма. А потому эти продукты естественно помогут вам справиться с задержкой жидкости, и вместе с ней удалить и другие вредные вещества из тела.
Данные продукты очень часто можно встретить в различных диетах для потери веса.
Например, постарайтесь увеличить потребление таких продуктов, как:
Помидоры
Спаржа
Ананас
Артишоки
2. Здоровое питание
Речь не идет о том, чтобы есть одни продукты-диуретики. Но, чтобы как справиться с задержкой жидкости в организме, стоит пересмотреть свое питание.
Очень важно, чтобы оно было сбалансированным, то есть чтобы организму хватало всех необходимых питательных веществ. Для этого за основу желательно взять фрукты, овощи, рыбу и цельные злаки.
А еще, если верить экспертному мнению, то питание следует разделить на 6 приемов. Так вам удастся снизить чувство голода и связанную с ним тревогу, и вы не будете потреблять пищу свыше нормы.
3. Меньше продуктов с высоким содержанием натрия
Еще одним советом является снижение потребления продуктов, в которых много натрия.
Одним из наиболее распространенных является, конечно же, соль. Без нее мы уже не представляем ни одного своего блюда. И, к сожалению, в коммерческих продуктах (полуфабрикатах, выпечке и пр.) ее очень много.
А потому совсем исключить ее будет сложно, но ограничить ее потребление просто необходимо.
В таком случае, рекомендуем вам поискать другие продукты, чтобы приправить свои блюда.
Если это по какой-то причине невозможно, то постарайтесь добавлять соль по минимуму.
4. Достаточное количество воды
Вероятно, эта рекомендация покажется вам противоречивой. Ведь мы пытаемся справиться с задержкой жидкости в организме, удалить ее из организма, а тут снова… пить.
Но на самом деле, вода способствует выведению лишней влаги.
Она улучшает работу почек и мочевыводящей системы. С другой стороны, она отвечает за их фильтрацию и помогает телу избавиться от токсинов и других вредных веществ.
Идея в том, чтобы в день выпивать не менее 5-6 стаканов воды.
5. Физические упражнения
Физические нагрузки очень полезны для здоровья организма. Они, разумеется, помогают поддерживать мышцы в тонусе и не допускать сидячего образа жизни. А также способствуют выведению вредных веществ из тела посредством потоотделения.
В большинстве случаев подойдут аэробные нагрузки. Они вызывают чрезмерное потоотделение. А это, в свою очередь, помогает лишней жидкости постепенно выходить через поры.
Более того, можно рассмотреть возможность заняться каким-либо видом спорта. Так как большинство из них тоже предполагают аэробные нагрузки.
Среди наиболее полезных следует отметить, например, езду на велосипеде, плавание и легкую атлетику. Они, в частности, помогут вам быстро и без вреда для здоровья избавиться от лишнего веса.
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