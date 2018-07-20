ТОП-8 симптомов того, что ваша печень перегружена токсинами!

Печень — это самый большой внутренний орган нашего тела. Его функции имеют очень важное значение для высокого качества жизни. Но иногда мы не подозреваем, что печень перегружена токсинами.Она отвечает за фильтрацию крови и выведение шлаков и отходов, не нужных организму. Еще печень участвует в метаболических процессах и сегрегации некоторых гормонов.Наконец, этот орган играет важную роль в синтезе углеводов и жиров. А также она отвечает за хранение определенных витаминов, необходимых для нашего здоровья.Но, как и многие другие органы, печень подвергается воздействию различных факторов. Они могут помешать ее корректной работе.Ее работа заключается в том, чтобы поддерживать в чистоте (себя и весь организм). Но если печень перегружена токсинами, то многие процессы уже не могут протекать в оптимальном режиме.По этой причине очень важно быть начеку и замечать симптомы проблем с работой этого органа.Эксперты выделили 8 основных признаков таких нарушений. Вы сможете их вовремя распознать и принять соответствующие меры!1. Изменения в моче и калеИзменения цвета или запаха мочи и кала могут предупреждать о ненадлежащем функционировании печени.Конечно, это может быть связано расстройством пищеварения или инфекциями мочевыводящих путей. Но большое количество случаев бывают именно из-за проблем с печенью.Моча здорового человека имеет бледно-желтый цвет. В то время, как у больного желтухой она приобретает темный оттенок.Что касается стула, то слишком темный или слишком светлый кал может означать, что что-то не в порядке.2. Вздутие животаНесмотря на то что вздутие живота связано с многими заболеваниями, не следует исключать и проблемы с печенью.Спазмы, скопление газов и чувство тяжести являются распространенными признаками перегрузки печени. Это значит, что нужно как-то избавляться от токсинов.3. Проблемы с кожей? Может быть, печень перегружена токсинами?Избыток токсинов, которые накапливаются в печени, как правило, вызывает негативные последствия для состояния кожи.Раздражение, сухость, акне, — вот несколько предупреждающих сигналов того, что печень перегружена токсинами.Да, некоторые лекарства местного применения могут немного облегчить эти состояния. Но необходимо устранить саму их причину, избавив печень от токсинов.4. Изжога и рефлюксИзжога и гастроэзофагеальный рефлюкс являются распространенными симптомами среди тех, кто привык обильно питаться или есть острые блюда.Из-за этого в некоторых случаях требуется провести диагностику и установить точную причину. Стоит проверить, сохраняются ли токсины в печени или нет.5. Физическая и моральная усталостьФизическая и моральная усталость, безусловно, могут быть результатом физического перенапряжения или вредных привычек в повседневной жизни.Однако если это становится постоянным состоянием без причины, то, скорее всего, печень перегружена токсинами.Сонливость, проблемы с концентрацией внимания и физическая слабость могут быть связаны именно с избытком токсинов в крови.6. Задержка жидкостиВоспаление в тканях может привести к задержке жидкости в организме. Это также может быть связано с некорректной работой печени.Хотя это достаточно частый симптом среди пациентов с заболеваниями почек, причиной может быть и избыток токсинов в печени.Чаще всего опухают конечности и живот.7. Желтый цвет кожиЖелтый оттенок кожи известен также под характерным названием «желтуха», это происходит из-за скопления билирубина.Данный пигмент происходит от желчи, которая играет очень важную роль в пищеварительном процессе. Но если он накапливается в печени, то сильно затрудняет фильтрацию крови. То есть, избавление от шлаков и токсинов.8. Снижение или потеря аппетитаЛюди теряют аппетит в результате различных заболеваний. И даже из-за эмоциональных расстройств…Однако и на этот симптом следует обратить внимание. Так как иногда он может свидетельствовать о проблемах с печенью.Если организму перестанет хватать питательных веществ для нормальной работы, то это приведет к серьезным последствиям.А вы нашли у себя один или несколько из вышеперечисленных симптомов? Если так, то разработайте для себя специальное питание. Пусть оно будет направлено на детоксикацию организма. С другой стороны, увеличьте потребление воды и очищающих напитков.Если дискомфорт и симптомы сохранятся, обратитесь к врачу.