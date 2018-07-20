ТОП-8 симптомов того, что ваша печень перегружена токсинами!
Она отвечает за фильтрацию крови и выведение шлаков и отходов, не нужных организму. Еще печень участвует в метаболических процессах и сегрегации некоторых гормонов.
Наконец, этот орган играет важную роль в синтезе углеводов и жиров. А также она отвечает за хранение определенных витаминов, необходимых для нашего здоровья.
Но, как и многие другие органы, печень подвергается воздействию различных факторов. Они могут помешать ее корректной работе.
Ее работа заключается в том, чтобы поддерживать в чистоте (себя и весь организм). Но если печень перегружена токсинами, то многие процессы уже не могут протекать в оптимальном режиме.
По этой причине очень важно быть начеку и замечать симптомы проблем с работой этого органа.
Эксперты выделили 8 основных признаков таких нарушений. Вы сможете их вовремя распознать и принять соответствующие меры!
1. Изменения в моче и кале
Изменения цвета или запаха мочи и кала могут предупреждать о ненадлежащем функционировании печени.
Конечно, это может быть связано расстройством пищеварения или инфекциями мочевыводящих путей. Но большое количество случаев бывают именно из-за проблем с печенью.
Моча здорового человека имеет бледно-желтый цвет. В то время, как у больного желтухой она приобретает темный оттенок.
Что касается стула, то слишком темный или слишком светлый кал может означать, что что-то не в порядке.
2. Вздутие живота
Несмотря на то что вздутие живота связано с многими заболеваниями, не следует исключать и проблемы с печенью.
Спазмы, скопление газов и чувство тяжести являются распространенными признаками перегрузки печени. Это значит, что нужно как-то избавляться от токсинов.
3. Проблемы с кожей? Может быть, печень перегружена токсинами?
Избыток токсинов, которые накапливаются в печени, как правило, вызывает негативные последствия для состояния кожи.
Раздражение, сухость, акне, — вот несколько предупреждающих сигналов того, что печень перегружена токсинами.
Да, некоторые лекарства местного применения могут немного облегчить эти состояния. Но необходимо устранить саму их причину, избавив печень от токсинов.
4. Изжога и рефлюкс
Изжога и гастроэзофагеальный рефлюкс являются распространенными симптомами среди тех, кто привык обильно питаться или есть острые блюда.
Из-за этого в некоторых случаях требуется провести диагностику и установить точную причину. Стоит проверить, сохраняются ли токсины в печени или нет.
5. Физическая и моральная усталость
Физическая и моральная усталость, безусловно, могут быть результатом физического перенапряжения или вредных привычек в повседневной жизни.
Однако если это становится постоянным состоянием без причины, то, скорее всего, печень перегружена токсинами.
Сонливость, проблемы с концентрацией внимания и физическая слабость могут быть связаны именно с избытком токсинов в крови.
6. Задержка жидкости
Воспаление в тканях может привести к задержке жидкости в организме. Это также может быть связано с некорректной работой печени.
Хотя это достаточно частый симптом среди пациентов с заболеваниями почек, причиной может быть и избыток токсинов в печени.
Чаще всего опухают конечности и живот.
7. Желтый цвет кожи
Желтый оттенок кожи известен также под характерным названием «желтуха», это происходит из-за скопления билирубина.
Данный пигмент происходит от желчи, которая играет очень важную роль в пищеварительном процессе. Но если он накапливается в печени, то сильно затрудняет фильтрацию крови. То есть, избавление от шлаков и токсинов.
8. Снижение или потеря аппетита
Люди теряют аппетит в результате различных заболеваний. И даже из-за эмоциональных расстройств…
Однако и на этот симптом следует обратить внимание. Так как иногда он может свидетельствовать о проблемах с печенью.
Если организму перестанет хватать питательных веществ для нормальной работы, то это приведет к серьезным последствиям.
А вы нашли у себя один или несколько из вышеперечисленных симптомов? Если так, то разработайте для себя специальное питание. Пусть оно будет направлено на детоксикацию организма. С другой стороны, увеличьте потребление воды и очищающих напитков.
Если дискомфорт и симптомы сохранятся, обратитесь к врачу.
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