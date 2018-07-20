Назван аромат, улучшающий работоспособность

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Запах кофе оказывает необычное воздействие на организм.Кофе как напиток имеет множество полезных свойств. Он добавляет энергии, уменьшает риск возникновения сердечных заболеваний, диабета, слабоумия и даже помогает жить дольше.Ученые Технологического института Стивенс в США доказали, что аромат этого напитка помогает людям лучше работать.Чтобы доказать это, команда ученых пригласила 100 студентов бизнес-школы принять участие в исследовании. Они должны были пройти тест по алгебре, который состоял из 10 заданий.Участников разделили на две группы: первая прошла тест в комнате, где пахло кофе, тогда как вторая прошла тот же тест, но в аудитории без запаха.Когда исследователи пересмотрели результаты тестов, оказалось, что первая группа составила их гораздо лучше, чем вторая.По словам автора исследования Андриана Маджарово аромат кофе, в котором нет кофеина, имеет такой же эффект, как и питья этого напитка. Это работает как плацебо.Андриана убеждена, что такие выводы имеют много практических применений, в том числе в бизнесе.