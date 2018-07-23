Названы лучшие ягоды для здоровья дыхательной системы

Ученые провели исследование с участием сотен человек.Специалисты рассказали о том, какие ягоды лучше всего защищают легкие человека от повреждений и заболеваний.По мнению ученых, для укрепления здоровья органов системы дыхания людям следует употреблять в пищу чернику и виноград. Данное мнение специалистов базируется на результатах исследования с участием 463 человек, средний возраст которых составил 44 года.В самом начале эксперимента у добровольцев проверили состояние дыхательных органов и проанализировали присущие людям особенности питания. После этого показатели здоровья испытуемых перепроверили уже спустя 10 лет. Оказалось, что самыми крепкими и выносливыми легкими могли похвастать любители ягод.«Черника и виноград помогают укреплять ткани легких и защитить их от повреждений, которые возникают в результате воспалительных процессов, часто развивающихся в связи с инфекциями», — констатировали исследователи.Целительное действие черники и винограда ученые объясняют высоким содержанием антиоксидантных веществ флавоноидов, которые защищают клетки от разрушительного для них окислительного стресса. Отметим, что флавоноидами также богаты плоды рябины черноплодной, боярышника, а также красной смородины.