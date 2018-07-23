Диетологи назвали три самых вредных завтрака

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

На завтрак – гастрит! Как безопасно пить кофе утром и стоит ли есть модный заменитель мюсли – гранолу?Диетологи назвали ТОП самых вредных продуктов, которые повышают уровень сахара в крови и разрушают желудки украинцев. Чем их лучше заменить? А еще рецепт полезного завтрака, который покорил весь Интернет – боула.Третье место антитопа – гранола. Это модные мюсли с добавками. Они, как предупреждают медики, повышают уровень сахара в крови, а потом вызывают голод. Второе место – круассаны на голодный желудок. Они гарантируют неприятную тяжесть. А первое место неожиданно занимает газированная вода, которая раздражает слизистую желудка."Заменить газировку можно обычной водой, добавив немного лимона, грейпфрута или мяты. Получается очень вкусный прохладительный напиток", – советует диетолог Александра Шульгина.Холодная жидкость может вызывать спазм слизистой, поэтому врачи советует пить воду только комнатной температуры. Круассаны или пирожные нужно есть только после каши или яичницы. А вот гранолу с добавками лучше заменить обычной овсянкой, добавив фрукты. Или приготовить модный легкий завтрак, который захватил соцсети – боул.Просто возьмите творог, молоко, мед и взбейте в блендере до получения однородного мусса. Отправьте в миску. Украсьте свежими ягодами и орехами. Вкусный и полезный завтрак готов!