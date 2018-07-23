Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем

9 продуктов, которыми нельзя заедать и запивать алкоголь.Некоторые продукты, которые мы привыкли подавать в качестве закуски к алкоголю, категорически запрещено с ним сочетать. Они мешают правильному усвоению алкогольных напитков и дальнейшему выводу токсинов из организма.1. ШоколадШоколад в сочетании со спиртными напитками перегружают поджелудочную железу, отчего возникает резкая боль в животе или спазмы. Частое такое употребление кофеина с алкоголем может привести к панкреатиту.2. КофеАроматный кофе для гостей по окончании вечера может также сыграть злую шутку. Расслабленная после алкоголя нервная система вдруг получает мощную стимуляцию. При этом кофе не нейтрализует алкоголь, как принято считать, а лишь ухудшает самочувствие если не сразу, то на утро точно.3. Соленая едаСоль задерживает воду в организме, вызывая чувство жажды. Мало того что жидкий алкоголь прочно оседает в теле, доза напитков также увеличивается из-за постоянного желания пить. Похмелье и сильнейшая интоксикация организма гарантированы.4. Острый соусОстрая еда вместе с алкоголем может вызвать ожог слизистой оболочки пищевода и желудка – появится изжога и тяжесть в желудке. К тому же, острого отравления и опьянения в данном случае не избежать.5. ЦитрусыТарелка с цитрусовыми, а также лимон с сахаром – популярная закуска к алкоголю. Но цитрусовые фрукты содержат много кислоты, которая сама по себе провоцирует проблемы с пищеварением. Алкоголь поступает в кислотную среду и усиливает проблемы с его перевариванием.6. БахчевыеПодать арбузы и дыни летом с алкоголем – идея, которая приходит в голову многим. Но бахчевые плоды содержат много сахара, а потому плохо усваиваются вместе со спиртосодержащими продуктами. Глюкоза усваивается в первую очередь и мешает выводу токсинов распада спирта. Как итог – брожение в желудке и кишечнике.7. Десерты с алкоголемВино с алкоголесодержащим десертом – частое сочетание, которое на самом деле лишь усиливает чувство опьянения. Тем более, для приготовления сладостей часто используется алкоголь не самого высокого качества, что может спровоцировать сильнейшее отравление. Исключение – сладости с содержанием молока или кисломолочных продуктов, которые предотвращают химические реакции в организме, вызываемые алкоголем.8. Свежие помидорыОвощная тарелка на пикнике – стандарт. Но именно помидоры желательно исключить из овощной нарезки, так как в сочетании с алкоголем он спровоцирует метеоризм и ухудшение пищеварения. А вот томатный сок или консервированные помидоры вполне подойдут в качестве закуски.9. Маринованные огурцыВ отличие от помидоров, маринованные огурцы не подходят в качестве закуски к алкоголю. Сочетание столового уксуса со спиртом вызывает у организма сильнейший стресс. Место огурцов, ешьте квашеную капусту – она как раз помогут усвоить поступивший в организм алкоголь.