Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем
Некоторые продукты, которые мы привыкли подавать в качестве закуски к алкоголю, категорически запрещено с ним сочетать. Они мешают правильному усвоению алкогольных напитков и дальнейшему выводу токсинов из организма.
1. Шоколад
Шоколад в сочетании со спиртными напитками перегружают поджелудочную железу, отчего возникает резкая боль в животе или спазмы. Частое такое употребление кофеина с алкоголем может привести к панкреатиту.
2. Кофе
Ароматный кофе для гостей по окончании вечера может также сыграть злую шутку. Расслабленная после алкоголя нервная система вдруг получает мощную стимуляцию. При этом кофе не нейтрализует алкоголь, как принято считать, а лишь ухудшает самочувствие если не сразу, то на утро точно.
3. Соленая еда
Соль задерживает воду в организме, вызывая чувство жажды. Мало того что жидкий алкоголь прочно оседает в теле, доза напитков также увеличивается из-за постоянного желания пить. Похмелье и сильнейшая интоксикация организма гарантированы.
4. Острый соус
Острая еда вместе с алкоголем может вызвать ожог слизистой оболочки пищевода и желудка – появится изжога и тяжесть в желудке. К тому же, острого отравления и опьянения в данном случае не избежать.
5. Цитрусы
Тарелка с цитрусовыми, а также лимон с сахаром – популярная закуска к алкоголю. Но цитрусовые фрукты содержат много кислоты, которая сама по себе провоцирует проблемы с пищеварением. Алкоголь поступает в кислотную среду и усиливает проблемы с его перевариванием.
6. Бахчевые
Подать арбузы и дыни летом с алкоголем – идея, которая приходит в голову многим. Но бахчевые плоды содержат много сахара, а потому плохо усваиваются вместе со спиртосодержащими продуктами. Глюкоза усваивается в первую очередь и мешает выводу токсинов распада спирта. Как итог – брожение в желудке и кишечнике.
7. Десерты с алкоголем
Вино с алкоголесодержащим десертом – частое сочетание, которое на самом деле лишь усиливает чувство опьянения. Тем более, для приготовления сладостей часто используется алкоголь не самого высокого качества, что может спровоцировать сильнейшее отравление. Исключение – сладости с содержанием молока или кисломолочных продуктов, которые предотвращают химические реакции в организме, вызываемые алкоголем.
8. Свежие помидоры
Овощная тарелка на пикнике – стандарт. Но именно помидоры желательно исключить из овощной нарезки, так как в сочетании с алкоголем он спровоцирует метеоризм и ухудшение пищеварения. А вот томатный сок или консервированные помидоры вполне подойдут в качестве закуски.
9. Маринованные огурцы
В отличие от помидоров, маринованные огурцы не подходят в качестве закуски к алкоголю. Сочетание столового уксуса со спиртом вызывает у организма сильнейший стресс. Место огурцов, ешьте квашеную капусту – она как раз помогут усвоить поступивший в организм алкоголь.
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