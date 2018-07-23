Медики предупредили о риске всемирной волны заражения ВИЧ

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Эксперты университета Кейптауна и президент «Международного общества помощи» доктор Линда-Гейл Беккер сообщили о новой волне заражения ВИЧ-инфекцией в мире.Однако, это станет реальным только в том случае, если финансирование решения данной проблемы останется на таком же уровне как сейчас. Но такое отношение мировых сообществ ставит под угрозу усилия по борьбе с этой болезнью.Эксперты The Lancet считают, что мир еще не готов положить конец эпидемии.«На сегодняшний день мир сошел с того курса, который был положен несколько лет назад. Речь идет о завершении проблемы с распространением эпидемии ВИЧ к 2030 году», - сообщают эксперты.Около 37 млн человек в мире живут с ВИЧ или СПИДом. Ежегодно фиксируется примерно 1,8 млн новых случаев заражения.