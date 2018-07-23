Люди с высоким интеллектом склонны к лишнему весу
Активная мыслительная деятельность делает людей склонными к употреблению калорийной пищи, установили канадские ученые из Университета Лаваля.
Если интеллект человека требует много энергии, то скорее всего ее источниками окажутся калорийные и сладкие продукты, заявили научные специалисты после проведенного ими эксперимента. Поэтому умники нередко отличаются полнотой.
Во время эксперимента участники из числа студентов были поделены на группы в зависимости вида деятельности: в одной люди отдыхали, в другой читали, в третьей проходили тесты на память и внимание. Через 45 минут добровольцев позвали на ланч.
Ученые установили: участники групп, в которых требовалось применение умственных способностей, съедали больше калорий. Так, из «группы чтения» добровольцы съедали закусок на 203 калории больше, а из «группы тестовых заданий» – на 253 калории больше по сравнению с «группой отдыха».
Исследователи сообщили, что потребность головного мозга в глюкозе во время интеллектуальной работы значительно возрастает. Организм обладает ее запасами, но их использование предназначено для случаев, угрожающих жизни, - в обычных обстоятельствах мозг заставит человека получить глюкозу из пищи, если такая возможность имеется. Активный мыслительный процесс может стать фактором потребления лишних калорий и, соответственно, повышенного риска лишнего веса.
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