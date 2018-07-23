Названы самые неожиданные продукты, убивающие наши зубы

Стоматологи рассказали, что лучше есть вместо них.Стоматологи назвали самые неожиданные продукты питания, которые действительно портят нам зубы.Цитрусовые. Никто не будет спорить с тем, что апельсины, мандарины или лимоны полезны для здоровья. Но ежедневное употребление лимонного или грейпфрутового сока подвергает нас воздействию кислоты, увеличивающей риск разрушения эмали. Вот почему лучше налегать на яблоки или бананы, являющиеся менее кислотными.Паста. Вот уж по поводу этого блюда стоматологи вроде бы не должны беспокоиться? А вот и нет, ведь в пасте чаще всего используется томатный соус из консервированных томатов, которые содержат много кислоты. Будет полезным заменить его каким-нибудь натуральным соусом или просто оливковым маслом.Попкорн. Это не просто кислотная пища, она относится к числу продуктов питания, обладающих уникальной способностью застревать у нас между зубами. Воздушная кукуруза бывает довольно жесткой по своей консистенции, что приводит к многочисленным травмам. Попробуйте в кинотеатрах заказывать себе что-то другое.Лёд. Представляет такую же опасность в плане травм для наших зубов, как и попкорн, поэтому жевать лёд - это очень плохая идея.Консервы. Пусть они и значатся последними в нашем рейтинге, но это не делает их менее опасными. Вообще все продукты питания, подвергшиеся брожению, должны помогать здоровью нашей желудочно-кишечной системы. К сожалению, при этом они очень кислотные. Многие люди страдают от настоящей зависимости от консервированных огурчиков и помидорчиков, поглощая их в огромном количестве. Право, лучше заменить их натуральными свежими фруктами и овощами.