Названа самая полезная ягода для здоровья почек

Употребление арбузов является хорошей профилактикой аритмии и камней в почках.Благодаря обилию микроэлементов и витаминов, арбузы комплексно оздоравливают организм и даже являются профилактикой ряда серьезных заболеваний.В зависимости от сорта и спелости, арбузы от 85 до 90% состоят из воды. По этой причине ягоды считаются сильным мочегонным средством и, кстати, отлично «чистят» почки. Но при этом не наносят им никакого урона, как другие натуральные мочегонные при частом потреблении. Это потому, что арбузы богаты минеральными солями, которые отвечают за водно-солевой баланс. В соке арбуза, в отличие от большинства других фруктов, отсутствуют сложные сахара, для переработки которых организм выделяет инсулин. И потому арбузы – одна из немногих сладостей, которую можно употреблять больным диабетом.«Арбузы богаты магнием, который помогает всему организму работать слажено, а мышцам и суставам быстрее восстанавливаться. Это отличная профилактика сердечно-сосудистых недугов, аритмии. А еще магний препятствует образованию камней в почках и помогает вредным «солям» выводится из организма и препятствует их отложению в суставах. А еще это прекрасный антидепрессант, благодаря чему арбузную диету иногда рекомендуют при сильных стрессах и депрессии», - рассказала врач.Не менее ценный компонент и фолиевая кислота, которая обеспечивает регенерацию клеток, влияет на функциональность внутренних органов. Кроме того, это отличная омолаживающая терапия, ведь благодаря фолиевой кислоте арбузы обеспечивают нам прекрасный цвет кожи и ее омоложение, помогают пищеварению и даже показы молодым мамам для увеличения количества молока.Способствуют этому и антиоксиданты, которыми богаты арбузы. Это, прежде всего, аскорбиновая кислота, каротин, ниацин, тиамин и рибофлавин, которые спасают от преждевременного старения и отмирания клеток, обладают противораковым эффектом.Ну а клетчатка способствует слаженному пищеварению, улучшает моторику желудка содержащаяся в арбузе, улучшают моторику кишечника.