Назван лучший способ очищения кишечника в домашних условиях

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Очистка кишечника и улучшение пищеварения дают отличные результаты."Мы есть то, что мы едим" - один из самых известных афоризмов отца медицины Гиппократа. Врач только лечит, а природа исцеляет. Да, именно матушка-природа исцеляет и поддерживает жизненные силы человека, а врач только может направить.Пищеварение является сложным процессом с огромным количеством процедур, происходящих в одно и то же время.Если эти процессы нарушены, то весь организм страдает, не получая нужного количества питательных веществ.Также может происходить накопление токсинов, которые также пагубно действуют на весь организм, вызывая развитие различных заболеваний.Гиппократ рекомендовал проводить полное очищение кишечника для лечения различных заболеваний.Сейчас этот совет с успехом используют многие и получают отличные результаты. Некоторые применяют очистки каждую неделю, устраивая разгрузочные дни, другим нравятся трехдневные очищающие дни один раз в месяц.Очистка кишечника и улучшения пищеварения дает отличные результаты.Мы предлагаем вам рецепт удивительного средство, которое мягко очищает кишечник, устраняет токсины, питает организм большим количеством полезных веществ.Приготовить его очень легко! А результаты не заставят себя долго ждать!состав150 грамм чернослива150 грамм фиников2 стакана водыприготовление:Вымойте сухофрукты и залейте 2 стаканами воды (500-600 мл) и нагрейте до кипения. Оставьте настаиваться до охлаждения. Измельчите в блендере до однородного состояния и поместите в чистую банку.Храните в холодильнике.применение:Рекомендуется употреблять одну столовую ложку смеси утром натощак. Вы почувствуете результаты быстро, регулярное употребление смеси очистит ваш кишечник и улучшить пищеварение в кратчайшие сроки.Смесь устраняет любую проблему, связанную с желудком, и улучшает весь процесс пищеварения за высокого содержания волокна.Вы почувствуете прилив сил и бодрости, улучшится настроение, сон, кожа и волосы.