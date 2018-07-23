Названы продукты, которые помогут убрать жир с живота

Пять летних продуктов, которые помогут вам вернуть плоский живот.Если вы мечтаете о тонкой талии и плоский живот, но на регулярные тренировки в спортзале просто нет времени, или они вам противопоказаны по состоянию здоровья, добавьте в свое меню эти 5 летних продуктов.черникаЭта лесная ягода богата антиоксидантами, содержит много клетчатки, помогает улучшить обмен веществ, избавляет от вздутия живота. Всего 100 грамм черники поставляют наш организм суточной дозой всех необходимых витаминов и микроэлементов.яблокиЯблоки содержат небольшое количество сахара и калорий, поэтому они являются хорошим перекусом для людей, которые следят за своей фигурой. Этот сочный фрукт содержит пектин, который помогает сжигать жир, а также клетчатку и много воды, поэтому прекрасно утоляет не только голод, но и жажду.зеленьЗелень содержит много клетчатки, антиоксидантов, витамина С, кальция, а также минимум калорий, что делает ее безопасной для фигуры. Употребление зелени помогает справится с отеком, нормализует уровень сахара в крови, улучшает пищеварение.арбузАрбуз обладает сильным мочегонным действием, очищает организм от шлаков и токсинов, устраняет вздутие живота, прекрасно утоляет чувство голода. В 100 граммах арбуза содержится всего 38 ккал.помидорыКалорийность свежих томатов - 20 ккал на 100 граммов. Витамины и микроэлементы, которые есть в помидорах улучшают обмен веществ, способствуют расщеплению жировых клеток, нормализуют процесс пищеварения. Регулярное употребление томатов делает кожу более упругой и гладкой.