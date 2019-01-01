Эксперты поделились простыми советами для улучшения памяти
Память является ценным источником информации любого человека. В головном мозге хранится такое количество сведений, но не всегда о них вспоминаешь в нужный момент. Эксперты рассказали, как можно стимулировать деятельность главного мыслительного органа человека, а значит, и улучшить память.
Наверное, каждый человек замечал, что его друг или родственник помнит что-то лучше него самого, даже если событие касается его жизни. Кто-то действительно может на лету запоминать информацию, другим требуется немало времени, чтобы детали были усвоены до конца. Память — это уникальное хранилище представлений человека о его предыдущем опыте. При этом образы, информация и воспроизведение их в дальнейшем являются индивидуальными и зависят от пройденного опыта человека.
Память бывает кратковременной и долговременной. Например, только что вы помнили фразу, сказанную мамой, а через час-другой даже не вспомните, о чём шла речь в диалоге с ней. Дело в том, что кратковременная память крайне мала по объёму. Можно назвать её лишь временным хранилищем. А иногда сведения откладываются в голове надолго. Это можно отнести к долговременной памяти, которая может храниться даже всю жизнь, достаточно лишь напрячь мозги, чтобы это вспомнить. В идеале долгосрочная память представляет собой чрезвычайно важную информацию, которая необходима для решения различных жизненных задач. Но бывает и так, что туда попадают и незначительные сведения. А ещё есть оперативная память, которая хранится до тех пор пока это требуется. Например, многие знают, что после экзаменов выученное сразу же забывается. Это и есть те сведения, которые хранились до необходимого момента. Именно о развитии такой памяти сегодня пойдёт речь, чтобы временные данные попадали в долгосрочную память.
Чтение
Чтение является самым первым и важным правилом для сохранения хорошей памяти. Речь не идёт о блогах или лентах в социальных сетях. Лучше читать книги, пусть даже беллетристику. Ведь только романы, детективы и прочие литературные жанры способны подарить человеку богатый словарный запас и расширить кругозор. Но не только это — книголюбу обеспечена хорошая память. Даже пара книг в месяц помогут человеку в решении этой проблемы.
Напряжение памяти
Напрягайте память, если вы что-то забыли — слово, цифру, дату. Не нужно лезть за помощью в гугл, справочник или за советом к знакомому. Пару-тройку минут повспоминайте то, что забыли. Вы заметите, как улучшается память.
Запоминание стихотворений
Стихи могут помочь в формировании крепкой и надёжной памяти. Не нужно их писать, а вот вспомнить классиков не будет лишним. Пушкин, Лермонтов, Маяковский — выбор у вас просто бесчисленный. Так и кругозор расширите, и память «подкачаете». Если вам сложно начинать с таких произведений, то можно учить детские стихи и постепенно переходить к более сложным поэтическим изыскам.
Иностранные языки
На качестве памяти непосредственно влияют и иностранные языки. Благодаря изучению их можно существенно расширить границы головного мозга. Например, можно начать с изучения простых иностранных слов каждый день, затем переходить к предложениям, формировать целые фразу и тексты.
Сон
Человеческому уму, как и телу, необходим отдых. Если вы думаете, что мы спим только для того, чтобы не чувствовать физическую усталость, то слегка ошибаетесь. Дело в том, что мозгу тоже нужен качественный отдых. Как правило, восьми часов сна в сутки вполне достаточно для восстановления. Также бытует мнение, что во время сна память начинает укрепляться. Не зря ведь ещё наши бабушки советовали класть под подушку учебники, чтобы за ночь информация к экзамену или зачёту усвоилась лучше.
Новая информация
Как это ни странно, но новая информация позволит вам значительно улучшить память. Ведь её тренировка заключается как раз в том, чтобы что-то познавать. Каждый день нужно узнавать что-нибудь новое. Для этого можно смотреть познавательные передачи по телевидению, читать различные книги или даже встречаться с новыми людьми, имена которых тоже предстоит запоминать.
Стимуляция памяти запахами
Запахи тоже запоминаются. Когда вы чувствуете тот или иной аромат, в голове образуются различные образы, связанные с ним. Поэтому не будет лишним запоминать запахи и каждый раз, когда требуется, пробуждать память именно таким способом.
Математика
Помните, как учили таблицу умножения в первом классе? Именно это легкий способ запоминать много информации. Работа с числами поможет прокачать память, недаром у математиков она отменная. Решайте различные задачи, формулы, принимайте нестандартные решения. Можно начать с задачника за первый класс и с каждым днём углубляться всё дальше и дальше.
Развитие воображения
Именно воображение может помочь в развитии памяти. Необходимо над ним тоже работать. В частности, представляйте различные образы — сказочных героев, фрукты и овощи, вспоминайте недавние события, воспроизводите в голове портреты людей. Ведь головной мозг работает именно с образами, что помогает в запоминании различной информации. Именно так можно развить память.
Движение
Движения позволяют запоминанию информации. Это не секрет, что благодаря спорту, танцам, даже элементарным прогулкам на свежем воздухе можно улучшить кровообращение. Это касается и головного мозга, в котором активизируются психические процессы, позволяющие обеспечить восприятие, воспроизведение и переработку информации.
Рукоделие
Это занятие позволит активизировать память и работу головного мозга. И не надо думать, что это бабушкино занятие. Оно отлично справляется с тренировкой памяти.
Питание
Не поверите, но для стимуляции головного мозга и памяти важно то, что находится в вашем рационе. Так, отличными помощниками в этом плане будут растительные масла, овощи, яйца, морепродукты и злаки. Кстати, кусочек шоколада тоже может заставить работать мозг.
Не зубрите
Не нужно постоянно зубрить ту или иную информацию. Это худший способ тренировки памяти. Так вы не запоминаете образы, а просто учите то, что понадобится лишь «до завтра». Запоминание должно быть навечно. Поэтому нужно учить так, чтобы каждое слово имело какой-то смысл для вас.
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Добавил klava в категорию Неврология
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