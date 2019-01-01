Эксперты поделились простыми советами для улучшения памяти

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Данные методы действительно помогают улучшить запоминание.Память является ценным источником информации любого человека. В головном мозге хранится такое количество сведений, но не всегда о них вспоминаешь в нужный момент. Эксперты рассказали, как можно стимулировать деятельность главного мыслительного органа человека, а значит, и улучшить память.Наверное, каждый человек замечал, что его друг или родственник помнит что-то лучше него самого, даже если событие касается его жизни. Кто-то действительно может на лету запоминать информацию, другим требуется немало времени, чтобы детали были усвоены до конца. Память — это уникальное хранилище представлений человека о его предыдущем опыте. При этом образы, информация и воспроизведение их в дальнейшем являются индивидуальными и зависят от пройденного опыта человека.Память бывает кратковременной и долговременной. Например, только что вы помнили фразу, сказанную мамой, а через час-другой даже не вспомните, о чём шла речь в диалоге с ней. Дело в том, что кратковременная память крайне мала по объёму. Можно назвать её лишь временным хранилищем. А иногда сведения откладываются в голове надолго. Это можно отнести к долговременной памяти, которая может храниться даже всю жизнь, достаточно лишь напрячь мозги, чтобы это вспомнить. В идеале долгосрочная память представляет собой чрезвычайно важную информацию, которая необходима для решения различных жизненных задач. Но бывает и так, что туда попадают и незначительные сведения. А ещё есть оперативная память, которая хранится до тех пор пока это требуется. Например, многие знают, что после экзаменов выученное сразу же забывается. Это и есть те сведения, которые хранились до необходимого момента. Именно о развитии такой памяти сегодня пойдёт речь, чтобы временные данные попадали в долгосрочную память.ЧтениеЧтение является самым первым и важным правилом для сохранения хорошей памяти. Речь не идёт о блогах или лентах в социальных сетях. Лучше читать книги, пусть даже беллетристику. Ведь только романы, детективы и прочие литературные жанры способны подарить человеку богатый словарный запас и расширить кругозор. Но не только это — книголюбу обеспечена хорошая память. Даже пара книг в месяц помогут человеку в решении этой проблемы.Напряжение памятиНапрягайте память, если вы что-то забыли — слово, цифру, дату. Не нужно лезть за помощью в гугл, справочник или за советом к знакомому. Пару-тройку минут повспоминайте то, что забыли. Вы заметите, как улучшается память.Запоминание стихотворенийСтихи могут помочь в формировании крепкой и надёжной памяти. Не нужно их писать, а вот вспомнить классиков не будет лишним. Пушкин, Лермонтов, Маяковский — выбор у вас просто бесчисленный. Так и кругозор расширите, и память «подкачаете». Если вам сложно начинать с таких произведений, то можно учить детские стихи и постепенно переходить к более сложным поэтическим изыскам.Иностранные языкиНа качестве памяти непосредственно влияют и иностранные языки. Благодаря изучению их можно существенно расширить границы головного мозга. Например, можно начать с изучения простых иностранных слов каждый день, затем переходить к предложениям, формировать целые фразу и тексты.СонЧеловеческому уму, как и телу, необходим отдых. Если вы думаете, что мы спим только для того, чтобы не чувствовать физическую усталость, то слегка ошибаетесь. Дело в том, что мозгу тоже нужен качественный отдых. Как правило, восьми часов сна в сутки вполне достаточно для восстановления. Также бытует мнение, что во время сна память начинает укрепляться. Не зря ведь ещё наши бабушки советовали класть под подушку учебники, чтобы за ночь информация к экзамену или зачёту усвоилась лучше.Новая информацияКак это ни странно, но новая информация позволит вам значительно улучшить память. Ведь её тренировка заключается как раз в том, чтобы что-то познавать. Каждый день нужно узнавать что-нибудь новое. Для этого можно смотреть познавательные передачи по телевидению, читать различные книги или даже встречаться с новыми людьми, имена которых тоже предстоит запоминать.Стимуляция памяти запахамиЗапахи тоже запоминаются. Когда вы чувствуете тот или иной аромат, в голове образуются различные образы, связанные с ним. Поэтому не будет лишним запоминать запахи и каждый раз, когда требуется, пробуждать память именно таким способом.МатематикаПомните, как учили таблицу умножения в первом классе? Именно это легкий способ запоминать много информации. Работа с числами поможет прокачать память, недаром у математиков она отменная. Решайте различные задачи, формулы, принимайте нестандартные решения. Можно начать с задачника за первый класс и с каждым днём углубляться всё дальше и дальше.Развитие воображенияИменно воображение может помочь в развитии памяти. Необходимо над ним тоже работать. В частности, представляйте различные образы — сказочных героев, фрукты и овощи, вспоминайте недавние события, воспроизводите в голове портреты людей. Ведь головной мозг работает именно с образами, что помогает в запоминании различной информации. Именно так можно развить память.ДвижениеДвижения позволяют запоминанию информации. Это не секрет, что благодаря спорту, танцам, даже элементарным прогулкам на свежем воздухе можно улучшить кровообращение. Это касается и головного мозга, в котором активизируются психические процессы, позволяющие обеспечить восприятие, воспроизведение и переработку информации.РукоделиеЭто занятие позволит активизировать память и работу головного мозга. И не надо думать, что это бабушкино занятие. Оно отлично справляется с тренировкой памяти.ПитаниеНе поверите, но для стимуляции головного мозга и памяти важно то, что находится в вашем рационе. Так, отличными помощниками в этом плане будут растительные масла, овощи, яйца, морепродукты и злаки. Кстати, кусочек шоколада тоже может заставить работать мозг.Не зубритеНе нужно постоянно зубрить ту или иную информацию. Это худший способ тренировки памяти. Так вы не запоминаете образы, а просто учите то, что понадобится лишь «до завтра». Запоминание должно быть навечно. Поэтому нужно учить так, чтобы каждое слово имело какой-то смысл для вас.