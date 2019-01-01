Как обнаружить опасную болезнь по цвету мочи

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Анализы мочи использовались ещё врачами древности для диагностики самых разных болезней. Медики рассказали, что цвет этой жидкости может сказать о здоровье человека.Никогда не игнорируйте такой важный показатель, как цвет собственной мочи. Порой он является ранним предупреждающим сигналом о многих проблемах со здоровьем, которые требуют неотложного решения. Например, моча желтого или темно-желтого оттенка говорит об обезвоживании. Если вы заметили этот цвет, то постарайтесь употреблять больше воды. Некоторым людям грозит повышенный риск обезвоживания. Среди них диабетики, а также те, кто недавно столкнулся с сильной рвотой или диареей. Обезвоживание развивается при длительном нахождении на солнце.Если ваша моча приобретает красный или оранжевый оттенок, то это очень опасный признак. Впрочем, не спешите сразу паниковать, поскольку в большинстве случаев моча окрашивается в цвет продукта, который вы недавно употребляли вроде свёклы или морковки. Но если этот цвет сохраняется длительное время, то речь может идти о попадании крови в мочу. А значит, вы столкнулись с болезнями почек, инфекциями, проблемами с предстательной железой или даже с раком. Постоянно оранжевая моча сигнализирует о проблемах с печенью или желчными протоками.Помните о том, что здоровым цветом является бледно-желтый или прозрачный. Именно этот оттенок мочи говорит о том, что организм человека достаточно увлажненный. Впрочем, не надо забывать и о том, что употребление слишком большого количества воды тоже может приводить к серьезным проблемам. Вода растворяет важнейшие запасы натрия в организме и вызывает опасное состояние под названием гипонатриемия. Однако это встречается гораздо реже, чем обезвоженность.