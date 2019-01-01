Самые неожиданные симптомы дефицита железа в организме

От синдрома беспокойных ног до странного пристрастия к кубикам льда. Эксперты назвали неожиданные признаки того, что в нашем организме отмечается дефицит железа.Дефицит железа в организме относится к числу наиболее часто встречающихся видов нехватки минералов и витаминов среди жителей нашей страны. Считается, что от дефицита железа в нашей стране страдает до 6 млн человек. Обычно мы связываем анемию с усталостью, однако у нее бывает много не совсем классических симптомов. К примеру, неожиданное пристрастие к употреблению кубиков льда. Столь странное изменение вкуса в некоторых случаях говорит о дефиците железа в организме.Многие женщины, ставшие жертвой анемии, страдают от выпадения волос. В большинстве случаев врачи общей практики, к которым эти женщины обращаются, для начала прописывают им добавки с железом. Почему же это наблюдается именно в женском организме? Часто виной подобного дефицита называют слишком тяжелые менструации, так как железо покидает организм вместе с кровью. Если добавки с железом вам не помогают, а побочные эффекты вроде запоров и диареи кажутся слишком тяжелыми, то можно попробовать капельницы с железом.Еще одним неожиданным побочным эффектом анемии является синдром беспокойных ног. У некоторых его жертв по ночам возникает неконтролируемое желание бить по ногам, они не могут нормально высыпаться, из-за чего днём сталкиваются с сонливостью. Здесь опять-таки можно винить в потере больших объемов железа тяжелые менструации. Анемия связана с нарушениями ритма сердца, так как из-за нехватки гемоглобина эта мышца начинает работать более тяжело.Причина анемии у пожилых мужчин и женщин требует более детального изучения, так как нередко она говорит о симптоме рака. В случае развития опухолей кишечника с правой части этого органа могут возникать кровотечения в течение длительного времени, которые человек просто не заметит в своем стуле. Так что единственным симптомом рака будет усталость.