Рака печени можно избежать с помощью простых действий

Группа ученых из Индии под руководством доктора Анила Ароры обнародовали рекомендации о том, как защитить себя от появления рака печени. Медики заявили, что профилактика данного заболевания сводится к простым действиям.Собрав группу из 140 человек, которым был диагностирован рак печени, специалисты внимательно изучили причины его возникновения. Проведенный ими анализ показал: у 39% добровольцев причиной рака печени стал гепатит В. При этом исследователи констатировали: рак печени, развивающийся как последствие заболеваемости гепатитом В, имеет плохой прогноз выживаемости - менее 16 месяцев.Что касается остальных причин, ведущих к раку печени, то у 22% пациентов с этим диагнозом с возникновением онкологического недуга было связано употребление алкоголя. В остальных случаях установить точный фактор оказалось проблематичным, но ученые отметили: среди таких пациентов оказалось много страдавших сахарным диабетом и гепатитом С. Отметим, что заражение гепатитом С может произойти при внутривенных инъекциях, при применении использованных шприцев и даже при пирсинге.Авторы работы напомнили, что гепатит зачастую протекает бессимптомно, и порядка 60% инфицированных гепатитом людей не знают о своем заболевании, пока у них не появятся поддающиеся диагностике симптомы цирроза или рака печени.«Следуя всего трем правилам, вы уменьшите риск развития рака печени – эти правила таковы: не злоупотребляйте алкоголем, избегайте незащищенных половых контактов, обязательно вакцинируйтесь против гепатита В», - заявили исследователи.Рак печени - один из самых распространенных видов рака, диагностируемый, как правило, уже на позднем сроке, поэтому для многих данное заболевание становится смертельным. На первой стадии опухоль настолько мала, что она практически не диагностируется и не имеет специфических симптомов. Максимум, что может быть у человека - это слабость и утомляемость.Среди других симптомов рака печени врачи выделяют необъяснимую потерю аппетита и, соответственно, веса, появление желтухи, увеличение размеров живота, ощущения тошноты и рвота, а также темный окрас мочи.