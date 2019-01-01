10 полезнейших продуктов для сосудов и сердца

Эксперты составили список продуктов, которые помогают укрепить сердце и продлить его срок эксплуатации.Для поддержания здоровья сердечной мышцы обязательно нужно есть зерновые – в частности, овес и ячмень. В их зернах содержится много бета-глюкана, который помогает организму производить инсулин для выведения лишнего сахара, угрожающего сосудам потерей эластичности в их ткани.Также рекомендована к употреблению жирная рыба, хотя бы та же сельдь. В рыбе есть йод, кальций, витамин D и много других ценных для миокарда веществ. Употребление жирной рыбы не позволяет сердечной мышце быстро изнашиваться.Крайне полезны для сердца авокадо и оливки, которые являются источниками ценных, хорошо усваиваемых растительных жирных кислот. Еще один «сердечный друг» -это свекла: она делает кровеносную систему лучше защищенной от негативного процесса затвердения сосудистой ткани, а также от повышения артериального давлении и других нарушений сердечной системыЛистовые овощи в виде разных салатных растений, шпината врачи советуют употреблять каждый день. Тот же шпинат содержит в себе фолиевую кислоту, магний и калий, благоприятно действующие на сосудистые стенки и состав крови. Все зеленые листовые овощи сосудорасширяющим действием, защищая таким образом человека от гипертонии. Аналогичные свойства имеют орехи и семена.Помогут сделать сердце более здоровым и молочные продукты – их употребление способствует стабилизации кровяного давления. Помимо этого, одним из лучших продуктов для защиты от гипертензии являются бобовые, которые насыщены очищающей от избыточного холестерина клетчаткой.