10 потрясающих преимуществ 7-дневной питьевой диеты

Вы ищете самый быстрый способ похудеть на планете? Тогда питьевая диета ваш выбор. Эксперты выяснили, как такой способ похудения действует на ваш организм.Водный постМногие пробовали разные диеты, чтобы получить стройное тело. Однако, если вы хотите попробовать водный пост, то стоит знать, что он включает в себя питьевую воду и абсолютно ничего другого. Можно подумать, что это похоже на голодание. И да, это так. Интересно, что водный пост был определен как один из лучших способов детоксикации организма.Аюрведа и натуропатия также поощряют этот тип быстрого похудения и отмечают его многочисленные преимущества. Даже врачи советуют своим пациентам проходить водяное голодание до операции, чтобы избежать осложнений. Итак, давайте посмотрим, что это значит.Диета нулевых калорийТакая диета может быть изнурительной из-за эмоциональных проблем. Тем не менее, водяной диете удается исправлять мелкие нарушения в организме, поскольку она помогает очистить систему. Когда человек пьет только воду, он или она потребляет «нулевые» калории. В организме, нагруженном множеством токсинов, как внутренних, так и внешних, ткани борются за ликвидацию отходов. Наши пищевые привычки дополнительно добавляют чрезмерные калории, тем самым замедляя метаболизм.Было обнаружено, что если вы проводите практически без калорий 2-7 дней, то восстанавливаются наши ткани и системные функции.Преимущества 7-дневного отказа от едыНе имея калорий, сгорает около 1 фунта жира в день, что делает голодание самым быстрым методом потери веса.Повышает чувствительность к инсулину, поскольку уровень сахара в крови меньше.Улучшает восстановление тела и заживление при уменьшенном воспалении.Снижает уровень стресса , снижает артериальное давление и омолаживает организм.Повышает иммунитет благодаря лучшей стойкости клеток.Позволяет снизить пролиферацию раковых клеток.Замедление старения.Снижает риск сердечных заболеваний.Решает проблемы с пищеварением, такие как гастрит, раздражительный кишечник, запор, диарея, газ, диспепсия и потеря аппетита.Водяной пост также является возможностью эмоциональной и духовной самоанализности. Люди находят, что им лучше контролировать свои мысли и диету, после того как они закончили такое голодание.Кто поститсяВодные посты рекомендуются для тех, кто может справиться хотя бы с несколькими днями без калорий. Лицам, которые прошли 2-дневный пост ранее, стоит пройти 4-дневный или 7-дневный пост. Следовательно, начинающие могут начинать с 2-дневной диеты. Перед тем, как приступить к выполнению этого плана, пациенты с медицинскими проблемами должны пройти медицинскую консультацию.Люди с ожирением, пытающиеся похудеть, могут быстро сбросить вес.Хотя, необходимо отметить, что потерянные фунты могут вернуться, как только калории вернутся в ваш рацион. Люди с пониженным весом могут быстро утомляться и могут испытывать большую усталость по сравнению с другими. Некоторые могут столкнуться с осложнениями во время поста, и им необходимо немедленно прекратить голодание.Может показаться, что диета занимает от 2 до 7 дней. Но это не так просто. Для фактической процедуры требуется от 7 до 14 дней, поскольку важна подготовка и выход из поста.1. Планирование:Вам нужно подготовиться, прежде чем начать пост. Настройте свой ум, чтобы принять многочисленные телесные реакции, с которыми вы столкнетесь во время постижения. Преодолейте любые опасения, поскольку человеческое тело может с комфортом переносить 7-дневный голод.2. Сначала пробуйте облегченный вариант:Для новичков было бы легче практиковать диеты, которые являются хорошими альтернативами водному посту. Некоторые едят коричневый рис или другие питательные продукты. В общем, любая диета, которая позволит сократить объем принимаемой пищи.3. Водная диетаВо время голодания вы должны употреблять только дистиллированную или минеральную воду. Потребляйте от 2 до 3 литров воды в день или минимум 10 стаканов.4. Потеря веса:Во-первых, организм начнет терять вес за счет воды, которая возвращается, а затем возьмется за жировые запасы, чтобы сжигать калории. Постепенно запасы гликогена и мышечные клетки также будут использоваться.5. Реакции тела:Женщинам нужно 2 дня, а мужчинам 3 дня, чтобы быстро приспособиться к воде. В этот период наблюдается пищевая тяга и внезапные поединки с голодом. Эти сильные голодные муки в сочетании с головокружением, слабостью и тошнотой уменьшаются после первых 2 дней. Нужно сосредоточиться и преодолеть реакции . Как только это происходит, организм начинает чувствовать себя энергичным, голод уменьшается.6. Отдых:Убедитесь, что вы планировали голод, когда у вас нет каких-то обязательных планов. Вам потребуется много отдыха, чтобы компенсировать низкие уровни энергии. Позвольте вашему телу детоксифицировать и исцелить себя. Читайте и развлекайтесь без какой-либо значительной физической активности.7. Выход из диеты:Поскольку вы знаете свое тело лучше всего, найдите время, когда начинается настоящий голод. Это тот момент, когда у вас появится подлинный призыв к питанию, и это момент, когда вы сможете после голодания немного поесть. Это должен быть легко усваиваемый продукт, например, арбуз в первый день. Суп на второй день, фруктовые соки с вареными овощами на третий день и более тяжелая пища на четвертый день. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать.8. После голоданияУ вашего тела есть определенные реакции даже после поста. Чаще всего — это чувство легкости и большего комфорта.Вода - это напиток жизни. Он также может омолодить вашу жизнь. Просто убедитесь, что вы делаете все правильно, что ваш врач не видит каких-либо противопоказаний, тогда водное голодание пойдет вам на пользу. Однако не ждите, что вес таким и останется. Потеря веса, без сомнения, самая быстрая. Но с другой стороны, именно по этой причине вес вернется максимально быстро назад, если вы не перейдете к более здоровому питанию после голодовки.