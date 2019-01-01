Медики назвали продукты, способствующие понижению давления

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Полезные продукты при гипертонии.Если ваши показатели давления выше, чем хотелось бы (цифры больше 120/80 говорят о том, что на давление нужно обратить внимание), или вы просто ведете здоровый образ жизни, включайте в рацион один или все пять простых и полезных продуктов.КАРТОФЕЛЬКартофель в мундире - не очень изысканное блюдо, но на самом деле он богат калием и магнием, которые нормализуют давление. Кроме того, в картофелине среднего размера всего 150-160 ккал. Запекайте или отваривают неочищенную картошку и ешьте, полив сметаной или натуральным йогуртом, - двойная польза для организма!ЙОГУРТУ тех, кто ежедневно включает в рацион 1 порцию молочных продуктов, на 11% снижается риск развития гипертонии по сравнению с теми, кто лишь время от времени ест йогурт. Начните день с порции каши на молоке, нежирного йогурта с фруктами или приготовьте смузи.КАКАОАвстралийское исследование показало, что продукты, содержащие натуральный порошок какао, могут снижать давление, поскольку флавоноиды улучшают состояние сосудов. В Гарварде изучали свойства горького шоколада и тоже пришли к выводу, что он полезен людям с повышенным давлением. Шоколад - продукт калорийный, так что ограничьтесь порцией в 20 г или 1 ст. л. какао.ФАСОЛЬБобовые богаты клетчаткой, магнием и калием, а все эти вещества помогают поддерживать оптимальный уровень давления. Если каждый день вы едите фасоль, горошек или чечевицу, то сможете снизить показатели на 3-5 пунктов. Добавляйте бобовые в супы, рагу, салаты и роллы.БАНАНЫДаже если вы не ограничиваете себя в соли, бананы вполне способны свести к минимуму ее вредное воздействие. Взрослым нужно 4,7 г калия в день, один банан содержит примерно 12% от нормы. Утром добавьте банан в кашу или нарежьте его кружочками и заморозьте - получится вкусный десерт.