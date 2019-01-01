Микробиологи назвали главную угрозу для человечества

На данный момент не существует эффективных средств от супербактерий.

Журнал Nature Biotechnology опубликовал доводы американских микробиологов, которые утверждают, что человеческую популяцию погубят супербактерии. Современная наука, по словам исследователей, не может предоставить по-настоящему эффективных против бактерий лекарств.

«Отсутствие возможностей по разработке антибиотиков нового поколения приведет к тому, что супербактерии уже к 2050 году станут причиной смерти более 10 миллионов человек», - поделились печальным прогнозом научные эксперты из Управления биомедицинских исследований в США.

По их словам, несмотря на усилия и финансовые вложения, ведущие фармацевтические компании не в состоянии изготовить необходимых для уничтожения супербактерий препаратов. Ученые отмечают, что сегодня известны не более 12 эффективных антибиотиков, в то время как численность различных типов супербактерий приближается до нескольких тысяч.

В США на сегодняшний день статистика такова: ежегодно устойчивыми к антибиотикам бактериями заражается не менее 2 миллионов человек, а 23 000 человек умирают от последствий, связанных с таким заражением. Микробиологи считают, что, возможно, медицине стоит вернуться к тем антибиотикам, которыми лечили пациентов последние 50 лет, - и доработать их.
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