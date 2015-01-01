Выявлена новая опасность смартфонов для подростков

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Потенциальный риск для мозга может быть сведен к минимуму.В исследовании участвовали почти 700 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.Электромагнитное излучение смартфонов может негативным образом сказываться на развитии памяти у подростков. Такой вывод сделали специалисты Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения.В проведенном исследовании принимали участие почти 700 подростков в возрасте от 12 до 17 лет из франкоязычных и немецкоязычных районов Швейцарии. Цель состояла в изучении воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) на память.Данная научная работа стала продолжением изысканий, проводившиеся Swiss TPH ранее, они были опубликованы в 2015 году в издании Environment International. Но на этот раз эксперимент охватил в два раза больше участников. Институт на своем сайте отмечает, что речь идет о «первых эпидемиологических исследованиях для оценки кумулятивной дозы ЭМП РЧ для мозга подростков».Правое полушарие мозга отвечает за образную память, поэтому последствия воздействия электромагнитных полей на память, указывают ученые, были в особенности заметны у подростков, которые, разговаривая по телефону, держат устройство у правого уха. Также было установлено, что другие виды беспроводной коммуникации, например, отправка sms или пользование Интернетом приводят к незначительному воздействию электромагнитного излучения на мозг.«Потенциальный риск для мозга может быть сведен к минимуму, если пользователь телефона во время разговора применял гарнитуру»,- заявил один из авторов исследования.