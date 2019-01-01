Названы главные причины всех заболеваний

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Если человек будет выполнять определенные указания, то он сможет избежать многих заболеваний.Названа одна общая причина появления всех заболеваний. Также определены правила, которые способны помочь человеку избежать большинства проблем со здоровьем.Специалисты рассказали для МедикФорума, что у многих заболеваний есть одна общая причина, и при желании человек способен исключить факторы, вызывающие проблемы. Оказалось, что хронический стресс и регулярная повышенная нагрузка - это и есть самый большой негатив для человеческого организма. В 90 процентах случаях именно эти факторы играют решающую роль, а их исключение может улучшить ситуацию. Исследования проводили научные сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Специальная тренировка головного мозга и определенный настрой в большинстве случаев помогает людям решить проблему со стрессом и нагрузкой. Данную тренировку может осилить каждый человек, желающий снизить риски возникновения различных воспалений. Специалисты говорят, что в перечень этих мероприятий входит ряд специальных упражнений, которые помогают в подготовке организма к стрессовой информации, а также преодолеть любые сложности в разных сферах жизни.Самым важным в этих тренировках является положительная оценка получаемых стрессов, присвоение им отдельных категорий и понижение уровня ожидания. Все это распределение зависит от влияния на организм человека. Снизить стресс можно, например, с помощью юмора и способности сострадать.