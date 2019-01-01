Открыт способ обратить старение тела

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи внесли в ДНК митохондрий грызунов мутацию.Ученые Университета Алабамы в Бирмингеме (США) сумели состарить мышей и омолодить их, управляя активностью генов в митохондриях. Статья ученых опубликована в журнале Cell Death & Disease.Исследователи внесли в ДНК митохондрий грызунов мутацию, которая затрагивает ген POLG, кодирующий фермент ДНК-полимеразу гамма. Это соединение локализовано в митохондриях и участвует в репликации и репарации митохондриальной ДНК (мтДНК). Показано, что повреждение POLG вызывает нарушения функций митохондрий, в частности, дисфункцию окислительного фосфорилирования, что способствует менее эффективному запасанию энергии. В свою очередь, это приводит к развитию признаков старения, например, к появлению морщин и потере волос.Ученые внесли в оплодотворенную яйцеклетку мышей дополнительную копию гена POLG с мутацией. Эта дефектная ДНК начинает участвовать в производстве полимеразы лишь в присутствии антибиотика доксициклина. Доксициклин начали добавлять в пищу и воду, потребляемую грызунами, когда генетически модифицированные животные достигли возраста восьми недель. Через две недели приема антибиотика у мышей начали проявляться признаки старения. Черная шерсть стала седеть и выпадать, кожа начала сморщиваться, а позвоночник — искривляться.Прекращение потребления доксициклина, что блокировало активность мутантной копии POLG, увеличивало содержание митохондриальной ДНК. Это способствовало ослаблению и почти полному исчезновению симптомов старения у грызунов. По словам ученых, наблюдение процесса омоложения у животных при восстановлении функции митохондрий было проведено впервые.