Этот продукт наверняка поможет продлить жизнь
В 16-летнем исследовании приняло участие почти полмиллиона мужчин и женщин. Одна группа придерживалась диеты с большим включением рыбы, вторая считалась контрольной. Оказалось, что любители рыбы живут намного дольше, передает Хроника.инфо со ссылкой на News.ua.
Исследователи считают, что ключом к долголетию является хорошо усваиваемый белок и другие полезные вещества, содержащиеся в рыбе. Другие эксперименты показывают, что омега-3 жирные кислоты отдаляют старение.
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