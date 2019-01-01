Этот продукт наверняка поможет продлить жизнь

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Новое исследование показало, что включение рыбы в рацион значительно продлевает жизнь.В 16-летнем исследовании приняло участие почти полмиллиона мужчин и женщин. Одна группа придерживалась диеты с большим включением рыбы, вторая считалась контрольной. Оказалось, что любители рыбы живут намного дольше, передает Хроника.инфо со ссылкой на News.ua.Исследователи считают, что ключом к долголетию является хорошо усваиваемый белок и другие полезные вещества, содержащиеся в рыбе. Другие эксперименты показывают, что омега-3 жирные кислоты отдаляют старение.