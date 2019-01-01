Диетологи назвали факторы, провоцирующие употребление сладкого

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Эксперты в области диетологии назвали факторы, провоцирующие потребность в сладких продуктах.Одной из причин, заставляющих человека набрасываться на лакомства с сахаром является несистемное питание, когда между приемами пищи проходит много времени. Потребность в сладком при этом – оптимизационное решение организма быстро поднять уровень глюкозы в крови и поддержать мозг, захандривший от нехватки питательных веществ. В таком случае невозможно волевым усилием избежать употребления сладкого, но проблема в том, что многие не могут остановиться и съедают сразу много.Также сильная тяга к сладкому может вызываться грибковой инфекцией в кишечнике – при этом страсть может принять форму болезненной привязанности. Другим фактором желания съесть что-нибудь сладкое являются тяжелые нагрузки, после которых организм стремится восстановить свои силы.Кроме того, обострившаяся любовь ко всему сладкому может сигналить о нехватке микроэлементов, например, магния, фосфора или хрома. Такую проблему можно решить, обогатив свой рацион разнообразными продуктами, в которых много витаминов и других полезных веществ.Бывает и так, что потребность в сладком формируется как следствие нервных переживаний и потрясений, снижающих уровень гормона серотонина в крови, защищающего человека от психических расстройств. Но многие все же едят сладкое машинально и плохо контролируют количество съеденного сахара. Возможно, будет не лишним просить близких или коллег напоминать о том, что тех же конфет за день съедается слишком много.