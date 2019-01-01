Эти продукты полезно употреблять после тренировок

Регулярные физические упражнения очень полезны.Они положительно влияют не только на наше тело, но и на психику.Благодаря упражнениям активизируется метаболизм, повышается расход энергии, и мы избавляемся от лишнего веса.Физические упражнения благотворно действуют на все системы организма, а также на когнитивную и эмоциональную сферу.Но чтобы они давали максимальный эффект, необходимо сбалансированное питание, организм должен получать все необходимые ему питательные вещества.И надо иметь в виду, что некоторые продукты особенно полезно употреблять в пищу после тренировок.1. АвокадоМякоть авокадо очень приятна на вкус. Этот фрукт — один из лучших продуктов, которые помогают восстановить запасы энергии после физических упражнений.В авокадо много ненасыщенных жирных кислот, витамина Е, а также растительных белков, которые способствуют наращиванию мышечной массы.Хотя в нем несколько больше калорий, чем в других фруктах, высокая энергетическая ценность авокадо делает его нашим союзником, когда мы стараемся контролировать свой вес.И это еще не все его полезные свойства. Авокадо, если есть его умеренными порциями, помогает контролировать уровень холестерина в крови и артериальное давление.2. Морская рыбаВсе виды морской рыбы полезны при физических упражнениях средней и высокой интенсивности.Рыба, съеденная после тренировки, способствует укреплению мышц, поскольку в ней содержатся необходимые аминокислоты и жирные кислоты Омега-3.Вместе с антиоксидантами, эти питательные вещества помогают наращивать мышечную массу и снижать напряжение в мышцах, вызванное тренировкой.Можно включать в свой рацион такую рыбу:Лосося.Тунца.Сардины.Скумбрию.Сельдь.3. БананыВ банане содержатся натуральные сахара и минералы, способствующие восстановлению мышц после физической активности.Этот фрукт помогает также восполнить расход энергии, так как в нем содержатся вещества, которые обеспечивают пополнение запасов глюкозы в организме. Уровень сахара в крови при этом не повышается.И еще авокадо способствует поддержанию равновесия электролитов в организме, благодаря чему не происходит его дегидратация.4. ЯйцаЯйца богаты протеинами и минералами, которые способствуют восстановлению мышц после физической нагрузки.Вареное яйцо, съеденное после тренировки, дает нам импульс энергии, как в физическом плане, так и в плане умственной деятельности.Благодаря содержащимся в них аминокислотам, яйца помогают наращиванию и укреплению мышц.5. Соевое молокоСоевое молоко легко переваривается, содержащиеся в нем протеины и полезные жиры дают телу заряд энергии.В нем также много витаминов, минералов и клетчатки. Все это делает соевое молоко идеальным напитком для спортсменов и любителей физических упражнений.У этого продукта невысокий гликемический индекс, и он способствует нормализации уровня сахара в крови.6. РисРис является продуктом-пребиотиком. Он помогает поддерживать нормальный уровень слизи в кишечнике и тем самым способствует удалению отходов жизнедеятельности из него.Содержащиеся в нем аминокислоты и углеводы дают организму энергию.7. Миндальные орехиМиндальные орехи и другие виды орехов очень полезны для спортсменов и для всех тех, кто регулярно обеспечивает своему телу физические нагрузки.Это отличный источник необходимых жирных кислот и протеинов, которые дают нам энергию.Содержащиеся в орехах витамины и минералы помогают регулировать уровень минеральных солей в организме (во время физических упражнений этот уровень уменьшается, так как соли выходят из организма вместе с потом).8. КиноаКиноа — псевдозерновая культура, ставшая популярной во всем мире благодаря своей питательной ценности.В ней много протеинов, клетчатки и антиоксидантов, и она помогает избавляться от лишних килограммов здоровым образом.Она легко переваривается и хорошо утоляет голод. В то же время, в ней мало калорий. Киноа помогает укреплять мышцы, особенно если ее есть с сырыми овощами.Как видите, продуктов, которыми полезно подкрепиться после тренировки, не так уж мало. Включайте их в свой рацион, и тогда ваши тренировки станут более эффективными.