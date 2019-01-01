Медики обнаружили в зубной пасте опасный для организма компонент

В зубной пасте содержится компонент, способный запускать механизмы опасного заболевания.Об этом сообщается в журнале Chemical Research in Toxicology. В публикации издания приводятся данные нового исследования ученых из Техасского университета.Американские ученые установили: входящий в состав зубной пасты диоксид титана E171 может вызывать развитие сахарного диабета второго типа. Научные специалисты высказались о том, что рост заболеваемости диабетом по всему миру может быть связан с массовым производством зубной пасты и косметики с содержанием E171.«В середине XX века Е171 пришел на смену вредным красителям на основе свинца, а в 1970-х его производство стало массовым. Именно начиная с этого времени количество заболеваний диабетом второго типа выросло в четыре раза», - рассказали авторы проекта.Исследователи представили результаты исследования с участием группы из 11 человек, болеющих диабетом второго типа. У восьми из этих испытуемых анализы выявили присутствие в биологических образцах диоксида титана. Теперь ученым предстоит провести исследование на большой группе людей.Сахарный диабет второго типа – хроническое заболевание поджелудочной железы с нарушением углеводного обмена: при этом не происходит нормальной утилизации глюкозы тканями и ее уровень в крови повышается. Как следствие, могут возникать нарушения жирового обмена и механизмы развития системного атеросклероза.Очень часто сахарный диабет второго типа не имеет никаких клинических проявлений и диагностируется случайно. Чаще всего симптомы сахарного диабета второго типа выявляют у людей с избыточным весом и старше 40 лет.