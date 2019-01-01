Продукты, провоцирующие отеки

Отеки — это состояние, с которым хорошо знакомы многие девушки. При хождении в туфлях на высоком каблуке довольно часто возникает ситуация, когда ноги отекают. Однако и без этого имеется немало других причин, которые провоцирует появление подобной проблемы. Употребление в большом количестве соли приводит к тому, что в организме задерживается жидкость. В результате появляется отечность. Однако появлению этого состояния могут способствовать и отдельные продукты. Многие даже не догадываются о том, каким неприятным эффектом обладают отдельные обитатели нашей кухни. Для того чтобы избежать отеков, необходимо знать о том, какие продукты провоцируют их появление.Пшеничный хлеб является одним из тех пищевых продуктов, который может при употреблении приводить к появлению состояния отечности. Многие женщины даже себе представить не могут, что опухшие ноги являются следствием употребления именно этого продукта. Почему он приводит появлению такого состояния, объясняют специалисты. Они заявляют о том, что в хлебе, а также в ещё одном мучном продукте — макаронах содержится большое количество клейковины. Поэтому когда человек употребляет такие продукты, причём делает это очень часто, то может появиться отек лица. Для того чтобы справиться с подобным состоянием, необходимо отказаться от этого привычного продукта на некоторое время. По прошествию минимум 2 недель можно заметить положительные изменения в своем состоянии: отёк уйдёт с лица и оно снова будет совершенно нормальным.Сахар опасен для каждого человека. Всё дело в том, что он не только вызывает отёки, но и кроме этого провоцирует развитие в организме различных воспалительных процессов, которые впоследствии превращаются в серьезные заболевания. Для того чтобы отёки не беспокоили вас, необходимо позабыть про сахар и заменить его на более полезные продукты. Например, вместо привычных для себя пирожных можно употреблять фрукты или же лакомиться сушеными фруктами, которые более полезны. А самое главное — они не вызывают отёков.Большой риск появления отёков возникает и в том случае, если девушка регулярно употребляет молочные продукты. Особенно вредными являются твердые сыры. Также необходимо ограничивать употребление молока и кефира. Ряженка тоже небезопасна. Все перечисленные наименования при частом употреблении могут приводить к появлению состояния отечности. Кроме этого эти продукты обладают и ещё одним негативным эффектом — вызывают воспалительные процессы. Однако только из-за этого не стоит полностью отказываться от молочных продуктов и убирать их из своего рациона. Необходимо употреблять их в ограниченном количестве. В этом случае отёки будут исключены, при этом организму можно будет принести максимум пользы.В летнюю пору многие хозяйки готовят разнообразные блюда из овощей. Довольно немало рецептов можно найти в интернете, в которых основным ингредиентом выступают баклажаны. Однако они небезопасны, поскольку часто провоцируют состояние отечности. Основной причиной, почему этого происходит, является присутствие в этих овощах такого вещества, как салонин. Если блюда из этих овощей провоцируют у вас отёки, то необходимо ограничить их употребление до минимального количества. В этом случае никакого дискомфорта в вашей жизни присутствовать не будет.В большинстве магазинов можно обнаружить разнообразные консервированные продукты, предлагаемые в банках. И хотя у многих девушек возникает желание приобрести такую продукцию и приготовить какое-то необычное блюдо, но всё же стоит отказаться от такого желания. Вредными для организма консервированные овощи и другие продукты являются по той причине, что консервация содержит большое количество соли. Поэтому лучшим решением будет использования для приготовления блюд только свежих продуктов. В этом случае можно избежать отечности и принести своему организму максимум пользы.Как избежать?Если вы съели не те продукты и у вас возникло состояние отечности, то в этом случае необходимо предпринять определенные меры для того, чтобы справиться с этой проблемой. Специалисты дают следующие советы по борьбе с возникшими отеками.Они рекомендуют употреблять достаточное количество сухофруктов. Их польза заключается в том, что в своём составе они содержат достаточное количество калия. Это вещество позволяет избавиться от отеков. А кроме этого положительным образом влияет на работу сердца и улучшает состояние сосудистой системы.Отёки довольно часто возникают по той причине, что из-за избытка воды почки не в состоянии своевременно выводить её из организма. Нередко опухшие ноги или лицо появляются потому, что этот орган работает недостаточно хорошо. Для того чтобы облегчить его работу и избавиться от возникшего отёка, необходимо употреблять продукты, которые содержат большое количество витамина А. Многие знают о том, что среди овощей им богата морковь. Также он присутствует в болгарском перце. Ещё его можно обнаружить в петрушке. Богаты на это полезное вещество также помидоры. Ещё можно употреблять для избавления от отеков облепиху.