Врачи назвали первые признаки рассеянного склероза

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Ученые из Университета Британской Колумбии установили, что у такого заболевания как рассеянный склероз существуют предвестники, хотя до сих пор считалось, что таковые отсутствуют.Рассеянный склероз является хроническим аутоиммунным заболеванием нервной системы, в основе которого лежит повреждение оболочек нервных волокон.Данный процесс нарушает взаимосвязь между мозгом и остальными частями тела – в результате возникают расстройства зрения, мышечная слабость, нарушения координации и когнитивных функций, причем все это становится необратимым.Диагностировать рассеянный склероз трудно. Именно помутнение зрения, онемение или слабость в конечностях до недавнего времени считались основными проявлениями, предшествующими заболеванию. Предполагалось, что более ранних симптомов, которые бы могли предвосхищать данные отклонения, - не существует.Но работа ученых из Университета Британской Колумбии показала, что по некоторым нарушениям в работе организма заподозрить появление рассеянного склероза можно и до возникновения его характерных примет.В частности, исследователи обнаружили, что люди, у которых обнаруживают рассеянный склероз, подвержены развитию фибромиалгии, заболевания, при котором испытываются мышечно-костные боли. Помимо фибромиалгии, предшественниками рассеянного склероза также могут быть синдром раздраженного кишечника, мигрени, расстройства настроения или тревожные расстройства, депрессия и биполярное расстройство. По словам ученых, люди, у которых впоследствии диагностируют рассеянный склероз, в два-три раза чаще становятся жертвами перечисленных проблем со здоровьем перед появлением этого заболевания.Подобное заключение было сделано специалистами после того, как они сравнили данные 14 тысяч пациентов с рассеянным склерозом с данными 67 тысяч человек без заболевания. Авторы исследованию полагают, что выявленные ими нетипичные предвестники заболевания, поражающего спинной и головной мозг, поспособствуют прогрессу в его диагностике и позволят раньше начинать его лечение.