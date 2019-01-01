Новые бактерии изменили дерево жизни
В основу исследования специалистов из Университета Квинсленда (UQ) лег относительно новый метод, известный как метагеномика. Он сканирует последовательности всех ДНК в образце окружающей среды - грязи, воде, фекалиях и т. д. - для получения метагенома определенной выборки.
Микроорганизмы, как известно, трудно изучать. Ученым удалось успешно культивировать в лаборатории 1-2 % всех известных бактерий и археев, поэтому анализ их в естественных условиях с помощью метагеномики может быть единственным способом исследования остальных.
Из международной базы данных более 1500 метагеномов команда австралийцев восстановила отдельные геномы 7 280 новых бактерий и 623 новых археев. Примерно треть этих микроорганизмов была не похожа на известные науке существа. Таким образом авторы классифицировали 17 новых бактериальных родов: данная находка увеличивает эволюционное разнообразие бактерий и археев более чем на 30%.
Казалось бы, что нам до этих бактерий? Но хотя они могут быть крошечными, эти микробы все еще могут оказать огромное влияние на наш мир, являясь частью глобальной экосистемы.
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