Новые бактерии изменили дерево жизни

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Древо жизни разделено на ветви с множеством существ, и человек находится на одной из них рядом с существами с одной общей чертой: у все есть позвоночник. Позвоночник – единственная характеристика, которой достаточно, чтобы сгруппироваться с собаками, рыбами и ящерицами.В основу исследования специалистов из Университета Квинсленда (UQ) лег относительно новый метод, известный как метагеномика. Он сканирует последовательности всех ДНК в образце окружающей среды - грязи, воде, фекалиях и т. д. - для получения метагенома определенной выборки.Микроорганизмы, как известно, трудно изучать. Ученым удалось успешно культивировать в лаборатории 1-2 % всех известных бактерий и археев, поэтому анализ их в естественных условиях с помощью метагеномики может быть единственным способом исследования остальных.Из международной базы данных более 1500 метагеномов команда австралийцев восстановила отдельные геномы 7 280 новых бактерий и 623 новых археев. Примерно треть этих микроорганизмов была не похожа на известные науке существа. Таким образом авторы классифицировали 17 новых бактериальных родов: данная находка увеличивает эволюционное разнообразие бактерий и археев более чем на 30%.Казалось бы, что нам до этих бактерий? Но хотя они могут быть крошечными, эти микробы все еще могут оказать огромное влияние на наш мир, являясь частью глобальной экосистемы.