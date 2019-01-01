В чем разница между чувством тревоги и тревожным расстройством?

Границу между чувством беспокойства и тревожным расстройством проводит доктор Карен Кассидей, президент Американской ассоциации по проблемам тревожного расстройства и депрессии.Специалист сразу указывает, что при двух этих состояниях базовое чувство – всегда одно и то же, важна лишь интенсивность, а также влияние, которое это чувство оказывает на качество жизни человека.«Беспокойство – это общечеловеческий опыт. Это ощущение некоторого легкого опасения и ряд физических ощущений, которые идут с ним рука об руку, но человек при этом способен справиться с этим, он контролирует эти ощущения. А при тревожном расстройстве этот сигнал опасности выходит из-под контроля, и вы чувствуете, что вам нужно предпринять активные действия, чтобы защитить себя от тревоги, а не от ее источника», - объясняет доктор Карен Кассидей.Тревожные расстройства – а ими страдает до 25 % населения – разделяют три формы:генерализованное тревожное расстройство, когда стресс имеет тенденцию «применяться» ко всему и всему;социальная тревога, которая может очень затруднить взаимодействие человека с другими людьми;паническое расстройство, которое проявляется в панических атаках.Врач может диагностировать тревожное расстройство, если человек чувствует беспокойство в течение нескольких месяцев, и если сопутствующие ему симптомы ухудшаются: пропадает сон, не ладится работа или учеба и т.д.