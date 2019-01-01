Аутоиммунные болезни собираются лечить… содой

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Американские ученые – первые, кто смог собрать доказательства того, что дешевый и доступный антацид стимулирует селезенку таким образом, что орган формирует некоторую противовоспалительную среду, оказывающую терапевтическое воздействие при этой аутоиммунной воспалительной болезни.Когда крысы или здоровые люди пьют раствор пищевой соды, это стимулирует желудок производить больше кислоты, чтобы суметь переваривать следующий прием пищи. Также это является своеобразным сигналом и для малоизученных мезотелиальных клеток селезенке: органу «говорится», что нет необходимости устанавливать защитный иммунный ответ.Мезотелиальные клетки покрывают многие из наших органов, чтобы защищать их от трения. Около десяти лет назад было обнаружено, что эти клетки также обеспечивают еще один уровень защиты – у них есть микроворсинки, которые чувствуют окружающую среду и предупреждают органы, которые они покрывают, об опасности: мол, необходим иммунный ответ. Так, селезенка, например, реагирует на такой сигнал макрофагами.Употребление же соды предотвращает это иммунный ответ. «Разговор», по-видимому, происходит с помощью биохимического мессенджера ацетилхолина. «Переход от воспалительного к противовоспалительному профилю происходит во всех органах: мы наблюдали это в почках, в селезенке, в периферической крови. Мы считаем, что сигналы ацетилхолина , которые опосредуют этот противовоспалительный ответ, поступают не из блуждающего нерва, иннервирующего селезенку, а непосредственно из мезотелиальных клеток», - сообщают ученые.