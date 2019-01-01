Риск авитаминоза у детей: что за этим стоит?

Однако, как и всякий идеал это почти недостижимо – особенно в случае с детьми. Причин этого явления несколько.Прежде всего, слишком большие объемы продуктов питания, содержащих полезные вещества, которые пришлось бы потреблять ребенку или подростку каждый день для получения необходимого количества витаминов и микроэлементов. Этот фактор приобретает особое значение в холодное время года (с конца осени и до следующего лета), когда неуклонно уменьшается количество витаминов во фруктах и овощах, находящихся в специальных хранилищах, откуда они доставляются в супермаркеты.Вредна для детей и потенциальная экспозиция по «ненужным» веществам, которые часто встречаются в такой продукции, произведенной промышленным способом (консерванты, пищевые ароматизаторы, стабилизаторы и тому подобное).Не стоит сбрасывать со счетов и такой важный фактор, как плохой аппетит ребенка (или разборчивость в еде), а также «специфические пищевые предпочтения». За этим эвфемизмом скрывается явление, которое прекрасно известно практически всем родителям: дети любят все вредное – пиццу, гамбургеры и другой фастфуд, кондитерские изделия, мороженое и сладкую газировку, и на дух не переносят овощи, особенно подвергшиеся кулинарной обработке, то есть вареные и тушеные. Хотя, впрочем, благосклонно относятся к некоторым видам свежих фруктов (черешня, персики, абрикосы, сюда же можно отнести и дыни с арбузами).