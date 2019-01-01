Ученые назвали искусственные витамины смертельно опасными
Проанализировав результаты исследований ученые обнаружили, что употребление ненастоящих витаминов А, С, Е может вызвать раннюю смерть человека, в отличие от тех кто их не принимает.
По мнению специалистов, любые искусственные витамины имеют свойство накапливаться в тканях организма и травить его. Медики пояснили это на примере аскорбинки. Результатом ее регулярного приема, по словам экспертов, может стать рвота и возникновение язвы, и это не самое страшное, что может произойти с человеком.
По мнению ученых, источником витаминов для организма должны стать натуральные природные составляющие, например растительные продукты.
«Натуральные составляющие состоят из естественных белковых структур, что дает возможность микроэлементам полностью усваиваться организмом. Искусственные компоненты, такими свойствами не обладают и проходят через организм фактически транзитом», — сообщили эксперты.
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