Ученые назвали искусственные витамины смертельно опасными

Группа датских исследователей пришла к выводу, что употребление искусственно созданных витаминов способно как причинить вред организму человека, так и приблизить его раннюю смерть. Как правило, люди начинают принимать витамины, просмотрев рекламу, не задумываясь об их составе и назначении. В результате такое употребление приводит к непоправимым последствиям, сообщили ученые.Проанализировав результаты исследований ученые обнаружили, что употребление ненастоящих витаминов А, С, Е может вызвать раннюю смерть человека, в отличие от тех кто их не принимает.По мнению специалистов, любые искусственные витамины имеют свойство накапливаться в тканях организма и травить его. Медики пояснили это на примере аскорбинки. Результатом ее регулярного приема, по словам экспертов, может стать рвота и возникновение язвы, и это не самое страшное, что может произойти с человеком.По мнению ученых, источником витаминов для организма должны стать натуральные природные составляющие, например растительные продукты.«Натуральные составляющие состоят из естественных белковых структур, что дает возможность микроэлементам полностью усваиваться организмом. Искусственные компоненты, такими свойствами не обладают и проходят через организм фактически транзитом», — сообщили эксперты.