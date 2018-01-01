Как сохранить тонус кожи при похудении

Сбросить 5 кг за неделю очень плохо и для организма и для кожи.Итак, сохранить тонус кожи: при похудении, во время беременности, после родов, просто в жизни, поможет:Белок: это лучший стройматериал для кожи. Норма 1г на 1 кг идеального веса.Витамины: хороший мультикомплекс, Омега-3, витамины А,Е, витамин С.Жидкость по норме: а норма 30 мл на 1 кг идеального веса. Летом норма выше на 30% (до 2, 5 л воды в сутки).Сон: кожа восстанавливается ночью!Быстрый кровоток: усиливает кровоток спорт, массаж, скрабирование кожи, сауна.