Можно ли есть мороженое, когда у тебя болит горло?
"Если болит горло, врачи обычно рекомендуют пить много теплой жидкости, полоскать горло соляным раствором и избегать острой и кислой пищи. Необычный совет, но ты можешь использовать еще один метод для ослабления боли – есть холодную пищу.
На самом деле, холодное мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, который помогает успокоить воспаление и дать временное облегчение боли. Это ни в коем случае не может быть лечением, однако является хорошим методом временного обезболивания. Холодное стимулирует уменьшение отека, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Кроме того, когда есть отек в горле, очень трудно есть обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи.
Важно выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, поскольку кусочки шоколада, орешков, изюма или других сахарных ингредиентов могут вызвать раздражение. Или же пей холодный фруктовый сок без каких-либо добавок.
Обязательно помни, что есть мороженое надо небольшими порциями и очень медленно, не глотая большие куски, после чего стоит прополоскать горло водой.
При больном горле избегать следует сухих продуктов, которые могут раздражать слизистую: чипсы, сухарики, любые приправы, копченые продукты, кофе, сырые овощи".
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