Распространенный краситель может оказаться причиной эпидемии диабета

В пилотном исследовании группа ученых из Техаса обнаружила кристаллические частицы диоксида титана – наиболее распространенного белого пигмента в продуктах ежедневного использования – в поджелудочной железе диабетиков. Это может свидетельствовать о том, что вещество связано с болезнью.Диоксид титана (TiO2) в норме не содержится в тканях человека, в отличие от множества других соединений металлов. Группа ученых исследовала девять препаратов поджелудочной железы, донорами которых были диабетики, и три от здоровых людей. У последних в органе не было определяемых частиц TiO2, тогда как он был найден в препаратах, полученных от диабетиков.«Наши находки поднимают вопрос о вероятности того, что сахарный диабет 2 типа может быть хронической воспалительной болезнью поджелудочной железы, связанной с кристаллами, наподобие таких болезней легких, как асбестоз и силикоз», - говорит автор исследования Адам Геллер (Adam Heller), профессор кафедры химической инженерии Техасского университета в Остине.В середине XX века диоксид титана заменил токсические пигменты на основе свинца. Он стал наиболее широко используемым белым пигментов в красках и пище, медикаментах, зубной пасте, косметике, пластике и бумаге.Согласно ВОЗ, в течение последних сорока лет количество людей с сахарным диабетом 2 типа выросло в четыре раза. Хотя основными факторами риска заболевания считаются ожирение и возраст, исследование Геллера показывает, что увеличение использования диоксида титана также может быть связано с быстрым увеличением количества заболевших.«Возросшее использование диоксида титана в течение последних пяти десятилетий могло быть фактором эпидемии сахарного диабета 2 типа. Частицы, связанные с диабетом, которые мы находим в поджелудочной железе, состоят из кристаллов TiO2, которые используются в подкрашивании пищи и лекарств, в красках. Они могут попадать в поджелудочную железу с кровотоком. Исследование поднимает вопрос о возможности связи роста заболеваемости с глобальным увеличением использования пигмента TiO2», - говорит Геллер.Учитывая возможность огромного влияния этих данных, Геллер хочет повторить это исследование на большей выборке участников. Эта работа уже начата.